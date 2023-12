Robotruck 1T: prezzo, dimensioni, autonomia

Aitekx Robotruck 1T, le informazioni principali relative al pick up elettrico prodotto dalla giovane azienda USA.

Aitekx Robotruck 1T è una delle novità che ha regalato il salone di Los Angeles 2023, si tratta di un pick-up realizzato dalla giovane azienda americana Aitekx che prende forte ispirazione da Tesla Cybertruck. In questo articolo scopriremo maggiori informazioni come le dimensioni, il prezzo e la sua autonomia.

Aitekx Robotruck 1T: le sue dimensioni

Le dimensioni di Robotruck 1T sono importanti e questo ce lo si aspettava dato che si tratta di un pick-up pur riuscendo ad essere più compatto rispetto al modello a cui si ispira.

Un aspetto non da poco perché le dimensioni del prodotto dell’azienda di Musk sono davvero imponenti nella categoria e renderlo più piccolo ha i suoi vantaggi. I dati che sono stati dichiarati dall’azienda parlano di una lunghezza dai 4 metri e 77 sino a superare di poco i 5 metri a seconda se si opta per la singola o doppia cabina.

Il piano di carico è lungo 1 metro e 85 quindi lo spazio per caricare esternamente materiale è molto e questo è utile anche per chi volesse utilizzare il veicolo come mezzo professionale.

Autonomia e prezzo

Aitekx Robotruck T1 sarà disponibile con sistemi di trazione posteriore e integrale, quest’ultima integra un doppio motore elettrico che promette di avere un’autonomia record di 550 miglia che tradotte in km sono pari a 885.

Davvero tanti km per un veicolo elettrico, se dovesse andarci vicino si tratterebbe di una vera e propria svolta nel settore dei pick-up e dei mezzi di lavoro dotati di questa propulsione che non sono al momento molti.

Per confermare questa ipotesi non resta che toccarlo con mano nel prossimo futuro. Infatti dovrebbe debuttare nel 2024 con un prezzo di partenza di 45 mila dollari. Si può già prenotare online versando una caparra di 100 dollari.