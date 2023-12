Subaru Forester è da parecchi anni un punto di riferimento della gamma Subaru in Italia e nel mondo con molti esemplari venduti. La casa giapponese ha annunciato l’arrivo sul mercato del Model-Year 2025 in questo articolo vediamo come si presenta e sveliamo il prezzo nonché i dettagli principali legati alla sua scheda tecnica.

Nuova Subaru Forester 2025: la scheda tecnica

Le dimensioni della Nuova Subaru Forester 2025 si ingrandiscono rispetto al modello che siamo abituati a conoscere a testimonianza del processo di maturazione del modello, di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 66

: 4 metri e 66 Larghezza : 1 metro e 86

: 1 metro e 86 Altezza: 1 metro e 73

La luce (altezza minima) da terra è di 22 cm che le permettono di svolgere anche dell’offroad parecchio impegnativo. Naturalmente in funzione di ciò la Forester può contare sulla trazione integrale simmetrica che è da “sempre” presente su questo modello.

A livello motoristico l’unico motore disponibile per il mercato americano, dove è stata presentata, è il 2.5 4 cilindri boxer, aspirato che offre una potenza di 180 cavalli e 241 Nm di coppia massima.

Il cambio è uno solo, si tratta di un CVT ad 8 rapporti che promette una maggiore fluidità di cambiata rispetto al passato ed anche un maggiore comfort grazie al suo essere più silenzioso rispetto al precedente.

Il prezzo

Il prezzo della nuova Subaru Forester 2025 non è ancora stato annunciato, così come non sono ancora stati annunciati gli allestimenti che completeranno la gamma che sarà possibile acquistare.

Il debutto in USA è previsto per marzo 2024 e la vettura prenderà la denominazione 2025. Al momento non si sa se questo modello sarà destinato ad approdare nel mercato europeo e quindi anche in Italia, maggiori informazioni arriveranno con il nuovo anno.