Annunciato l’anno scorso e destinato a debuttare l’anno prossimo, il primo modello completamente elettrico del marchio di lusso Rolls-Royce è stato presentato dall’azienda. La Spectre coupé presenta tutti i tratti distintivi del design tipico dell’azienda e, anche se a volte è un po’ cartoonesco, con questa proposta l’insieme è più riuscito.

Rolls-Royce Spectre 2024: caratteristiche, design, peso, motore

Il CEO di Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös, ha commentato così il modello: “Questo è l’inizio di un nuovo audace capitolo per il nostro marchio, per i nostri straordinari clienti e per l’industria del lusso. Ecco perché credo che la Spectre sia il prodotto più perfetto che Rolls-Royce abbia mai realizzato”.

Una dichiarazione che la dice lunga sull’orgoglio dell’azienda per la sua nuova creazione.

Di particolare rilievo è l’interessante ponte con il passato, con il tradizionale emblema sul cofano che è stato conservato in questo modello. Conosciuto come “Spirit of Ecstasy”, non aggiunge nulla all’aerodinamica del modello, ma tutto alla sua classe.

Motore, dimensioni e autonomia

La vettura si basa su una nuova architettura in alluminio, un materiale utilizzato per ridurre al minimo il peso. I modelli Rolls-Royce sono sempre stati tra i più pesanti del settore. Il peso è nemico dell’autonomia elettrica, quindi sono stati fatti degli sforzi in questo campo. Tuttavia, la Spectre pesa 6650 libbre, 1300 in più della berlina Wraith.

Ogni futuro modello elettrico dell’azienda beneficerà di questa nuova piattaforma, che è anche più rigida del 30% rispetto agli altri modelli dell’azienda. Servirà anche per i nuovi veicoli a benzina del marchio.

Per quanto riguarda la potenza, Rolls-Royce afferma che sarà più che sufficiente per muovere il veicolo. I dettagli devono ancora arrivare, ma l’azienda spera di offrire 577 cavalli e 664 libbre di coppia. Questo potrebbe tradursi in un tempo da 0 a 100 km/h di 4,4 secondi.

Per quanto riguarda l’autonomia, speriamo in qualcosa di circa 260 miglia, o poco più di 400 chilometri. Con le ruote da 23 pollici che ostacolano il tutto, vedremo quale sarà l’autonomia ufficiale al momento del debutto del modello.

