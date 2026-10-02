Il mercato italiano delle due ruote a motore ha concluso il mese di settembre 2026 con una performance positiva, nonostante un periodo economico caratterizzato da inflazione al 4,2% e una leggera flessione della fiducia dei consumatori. Sono state registrate 33.061 immatricolazioni pari a un incremento del 7,86% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Andamento complessivo di settembre: scooter dominano, moto tornano in crescita

Gli scooter hanno confermato il loro ruolo di traino, con 20.381 unità immesse in circolazione, corrispondenti a una crescita dell’11,21%. La fascia delle cilindrate fino a 250 cm³ ha registrato un balzo del 20% evidenziando la preferenza dei consumatori per motori più contenuti e meno onerosi. Le moto dopo due mesi negativi, hanno recuperato terreno: 11.175 veicoli, +1,64%, interrompendo la flessione di luglio e agosto. Anche i ciclomotori hanno registrato un forte rialzo, +12,99% con 1.505 unità.

Elettriche e quadricicli: la spinta verso le zero emissioni

Le due ruote elettriche hanno avuto una sorprendente crescita di 48,04% raggiungendo 1.208 immatricolazioni a settembre. Nel cumulato annuale, le elettriche toccano 8.524 unità+24,66% rispetto al 2025. I quadricicli hanno chiuso il mese con un balzo del 47,52% (1.875 veicoli), registrando il miglior risultato mensile dell’anno e quasi pari al pareggio cumulato (+0,08% su 13.244 unità).

Riepilogo dei primi nove mesi: un +10,87% di crescita totale

Dal gennaio al settembre 2026, le immatricolazioni complessive ammontano a 324.911 veicoli con un incremento medio del 10,87% rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli scooter rimangono la categoria dominante, con 192.668 unità (+15,11%), mentre le moto hanno toccato 120.364 immatricolazioni (+4,71%). I ciclomotori hanno chiuso a 11.879 unità con una crescita del 10,55%. Il mix si è leggermente riequilibrato: gli scooter rappresentano il 59,3% del mercato, rispetto al 57,1% dell’anno precedente, mentre la quota delle moto è scesa dal 39,2% al 37%.

Classifiche dei modelli più venduti (gennaio-settembre 2026)

Le 10 moto più richieste

Il podio resta dominato dall’BMW R 1300 GS (2.922 unità) e dall’Honda Africa Twin (2.846). Seguono l’Honda XL 750 Transalp (2.619) e la Yamaha Tenere 700 (2.166). Anche la Yamaha MT-07 si conferma nella top-10, attestandosi a 1.884 unità. L’intera classifica evidenzia una predilezione per le adventure e per le naked di media cilindrata.

Le 10 scooter più venduti

Il brand giapponese domina: Honda SH 125 vanta 16.658 unità seguito da SH 350 (10.131) e SH 150 (8.465). Il modello cinese Zontes ZT368T-G occupa il quarto posto con 6.652 unità mentre Piaggio Liberty 125 ABS si posiziona al quinto con 6.296 unità. La presenza di Voge e di altri marchi dimostra una diversificazione crescente del mercato.

Le 10 ciclomotori più richiesti

Al comando troviamo il Piaggio Liberty 50 (2.856 unità), seguito dal BETA RR 50 Motard (1.192). Il segmento sub-50 cc continua a crescere, trainato da modelli economici e facili da manovrare, che rappresentano una scelta diffusa per gli spostamenti urbani.

Le elettriche e i quadricicli mostrano segnali di crescita sostenuta, aprendo nuove opportunità per produttori e consumatori.