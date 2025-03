Introduzione al nuovo Smart #5

Il nuovo Smart #5 rappresenta un cambiamento radicale per il marchio, noto per le sue piccole city car. Con una lunghezza di 4,70 metri, questo SUV elettrico si colloca in un segmento affollato, ma con un’identità unica. La fusione tra design audace e tecnologia all’avanguardia rende il Smart #5 un veicolo da tenere d’occhio nel panorama automobilistico europeo.

Design e caratteristiche esterne

Il design del Smart #5 è caratterizzato da una silhouette squadrata, ma con angoli arrotondati che ne ammorbidiscono l’aspetto. Il logo Smart sul cofano è un richiamo al passato, ma il veicolo stesso è tutto fuorché tradizionale. La firma luminosa e i dettagli curati attirano l’attenzione, rendendo il SUV non solo un mezzo di trasporto, ma anche un oggetto di design. Questo modello si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze urbane, senza compromettere lo spazio interno.

Interni e tecnologia all’avanguardia

Una volta a bordo, il Smart #5 sorprende per la sua spaziosità. I sedili, regolabili elettricamente, offrono un comfort senza pari, mentre i 34 vani portaoggetti garantiscono un’ottima organizzazione. Il cuore tecnologico del veicolo è rappresentato dal chipset AMD V2000, che alimenta un’interfaccia utente fluida e intuitiva. Il sistema operativo Smart OS 2.0, con doppio display OLED da 13 pollici, permette di accedere a numerose funzioni, dalla navigazione allo streaming video, rendendo ogni viaggio un’esperienza immersiva.

Performance e sostenibilità

Il Smart #5 è esclusivamente elettrico, con una batteria da 100 kWh che supporta una potenza di ricarica rapida fino a 400 kW. Questo consente di ricaricare l’80% della batteria in soli 18 minuti, rendendo il veicolo ideale per l’uso quotidiano e per viaggi più lunghi. Le diverse modalità di guida, incluse quelle per terreni leggeri, offrono versatilità e adattabilità, rendendo il Smart #5 un SUV pronto per affrontare diverse situazioni.

Disponibilità e prezzi

Il Smart #5 sarà disponibile in Italia a partire da metà giugno 2025, con un prezzo di partenza di 47.934,45 euro. Le versioni Premium e Summit Edition offriranno ulteriori opzioni per personalizzare l’esperienza di guida. Questo SUV elettrico non è solo un veicolo, ma un simbolo di un marchio che si evolve e si adatta alle nuove esigenze del mercato.