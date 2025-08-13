Scopri il restomod Aston Martin Vanquish 25 Shooting Brake di Ian Callum

Ragazze, preparatevi a rimanere a bocca aperta! Ian Callum, il designer che ha fatto la storia d’Aston Martin e Jaguar, ha svelato il suo ultimo gioiello: la Aston Martin Vanquish 25 Shooting Brake. Questo progetto, un restomod che trasforma la leggendaria sportiva in una station wagon, ha già sollevato un bel po’ di dibattito. Ma cosa ne pensate? Questa nuova creazione avrà successo o rimarrà solo un sogno nel cassetto? 🚗💭

Un restomod che promette bene

La Vanquish 25 Shooting Brake non è solo un’auto, è un pezzo di storia! Basata sulla versione berlina presentata qualche anno fa, questo modello ha tutte le carte in regola per diventare un’icona senza tempo. Ma chi ha voglia di scommettere su un progetto così audace? Callum stesso ha dichiarato che la realizzazione dipenderà dall’interesse del pubblico. Chi altro è curioso di sapere se avremo mai la possibilità di vederla su strada? 🙋‍♀️

Esteticamente, la Vanquish 25 Shooting Brake ha già colpito nel segno. Il frontale, con le sue nuove prese d’aria laterali, le conferisce un aspetto molto più aggressivo rispetto all’originale, mentre le minigonne e il paraurti posteriore ridisegnato si integrano perfettamente con le linee eleganti della carrozzeria. Non possiamo negare che questa silhouette da station wagon ha il suo fascino, specialmente per chi ama questa configurazione! Ma… c’è sempre un ma! 🤔

Le sfide del design

Nonostante il design accattivante, ci sono alcuni aspetti che non convincono del tutto. Le ruote, ad esempio, sembrano un po’ troppo grandi e la finitura bicolore non si sposa bene con l’eleganza generale della vettura. E le pinze freno? Un po’ troppo appariscenti per il gusto sobrio che ci si aspetterebbe da un’Aston Martin. Chi altro la pensa così? 🧐

I fari, poi, sono un capitolo a parte. I nuovi proiettori con luci diurne a LED circolari possono sembrare moderni, ma a chi ama il design classico potrebbero ricordare quegli elementi aftermarket degli anni ’90. Siamo certi che Callum avrà considerato tutte le opzioni, ma sarà riuscito a mantenere l’essenza dell’originale Vanquish?

Meccanica e potenza: un sogno da guidare

Sotto il cofano, la Vanquish 25 Shooting Brake potrebbe condividere la meccanica della berlina, con un potente V12 da 5.9 litri capace di erogare 580 CV. La possibilità di scegliere un cambio manuale a 6 rapporti è l’icing on the cake per gli appassionati di guida sportiva! Ma la vera domanda è: basta il motore per farci innamorare di questa nuova creazione? 💔

Insomma, la Aston Martin Vanquish 25 Shooting Brake di Ian Callum è un progetto che ha già catturato l’attenzione e il dibattito. E voi, cosa ne pensate? È un restomod che vorreste vedere in produzione o pensate che sia un azzardo? Fatemi sapere nei commenti! 👇 #AstonMartin #IanCallum #CarDesign