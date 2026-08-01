Scopri il Sepang International Circuit: storia, emozioni e biglietti per il Gran Premio della Malesia

Il Gran Premio della Malesia è un evento storico nel calendario MotoGP. Scopri il fascino del Sepang International Circuit e vivi l'adrenalina della gara in prima persona.

Il gran premio della Malesia è uno degli appuntamenti più attesi del calendario MotoGP. Da oltre vent’anni, questo evento cattura l’attenzione degli appassionati di motori di tutto il mondo. La gara si svolge sul mitico Sepang International Circuit un circuito progettato da Hermann Tilke e situato vicino a Kuala Lumpur la capitale della Malesia.

Il circuito di Sepang non è solo una pista da corsa, ma un vero e proprio complesso turistico che include un centro commerciale, un hotel, un campo da golf e altre strutture sportive. Questo lo rende una delle attrazioni più popolari della città. La costruzione del circuito ha richiesto più di 14 mesi e oggi si estende per 5,5 km, con 15 curve e 8 rettilinei, offrendo un’esperienza unica per piloti e spettatori.

La storia del Gran Premio della Malesia

Il Gran Premio della Malesia ha fatto il suo debutto nel 1991 sul circuito di Shah Alam, dove è rimasto per sette anni prima di trasferirsi a Sepang nel 1999. Da allora, il Sepang International Circuit è diventato sinonimo di emozioni forti e gare ad alta velocità. Il circuito è noto non solo per le sue prestazioni, ma anche per il suo impegno nello sviluppo dei talenti e nella preservazione della storia degli sport motoristici.

Le caratteristiche del circuito

Il Sepang International Circuit è progettato per offrire velocità medie che superano i 300 km/h, con una pista abbastanza larga da permettere numerose opportunità di sorpasso. Questo rende ogni gara un’esperienza selvaggia e piena di suspense. Tra i punti salienti del circuito, le quattro curve lente subito dopo i tratti più veloci sono particolarmente impegnative e richiedono grande abilità da parte dei piloti.

L’esperienza unica del Gran Premio della Malesia

Assistere al Gran Premio della Malesia è un’esperienza che lascia il segno. Ogni tribuna offre uno spettacolo unico, e la scelta è vasta: dai posti più vicini alla pista a quelli con una vista panoramica. I biglietti per l’ingresso generale sono disponibili per chi vuole vivere l’evento in modo più flessibile. Preparati per un’esperienza indimenticabile e acquista i tuoi biglietti per il MotoGP in Malesia!

MGP Group è l’organizzatore del Campionato MotoGP e non emette biglietti per accedere ai circuiti. I biglietti che acquisterai saranno venduti e forniti da Platinium Group Spain S.L. che gestisce la piattaforma. Tieni presente che le condizioni di accesso al circuito sono emesse e controllate dalla società che gestisce il circuito, non da MGP Group o da Platinium Group Spain S.L.