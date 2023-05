Nel 2011, all’IAA di Francoforte, Seat ha presentato la concept car IBL, un’elegante berlina con l’aspetto di una coupé a quattro porte. Con una lunghezza di 4,67 metri e un generoso passo di 2,71 metri, fece un’ottima impressione.

Seat IBL: caratteristiche, design, motori

Tuttavia, ancor prima di essere presentata al pubblico, le cose erano iniziate male. Il destino ha voluto che durante le prove alla vigilia dell’apertura del Salone dell’Auto di Francoforte, proprio mentre l’IBL usciva di scena e si apprestava a rientrare nel backstage, la porta di separazione sbattesse sulla fiancata dell’auto, causando gravi danni.

Lavorando in fretta e furia, gli specialisti di carrozzeria e i verniciatori del marchio spagnolo hanno dovuto fare miracoli per riportare la concept al suo antico splendore. Alla fine, è stato necessario parcheggiarla vicino a un muro per evitare di rivelare il lato danneggiato.

Design

Il colore rosso e il design con fari sottili evocano il mondo Alfa Romeo, tanto che l’IBL potrebbe essere un alter ego di una 166. Dal punto di vista industriale, tutto era pronto, perché in sostanza l’IBL non era altro che una Volkswagen Passat o una Skoda Superb con un leggero lifting. La stessa comunità si ritrovava a bordo, con un impiego futuristico di pannelli touch-screen.

All’epoca, il presidente della Seat James Muir disse: “La IBL è la prova che, in futuro, la berlina sportiva avrà un ruolo decisivo nella gamma di prodotti del marchio SEAT”. Tuttavia, la concept car non prefigura un modello specifico, ma riflette piuttosto il caratteristico DNA SEAT che vogliamo infondere in ogni berlina”. A metà strada, il passaggio dell’IBL alla produzione di serie era tutt’altro che scontato, mentre l’idea di una berlina sportiva è ancora molto lontana.

