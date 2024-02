Seggiolino auto gruppo 3, caratteristiche e modelli

Scegliere il seggiolino auto non è certo semplice. Ecco come fare se dobbiamo comprare un modello Gruppo 3. Cosa considerare?

Il seggiolino auto è ormai da anni obbligatorio, come noto. Esistono tantissimi articoli che possono essere comprati in negozi appositi, oppure su Amazon. Che tipi di seggiolini comprare e a che gruppo devono appartenere? Rispondere a questa domanda può non essere semplice.

Seggiolino auto gruppo 3

Che cosa si intende, ad esempio, per seggiolino auto gruppo 3? Quando si deve comprare un seggiolino, dobbiamo tenere presente che è il peso del bambino a fare la differenza.

Il gruppo, quindi, altro non è che una categoria di peso alla quale appartiene il bambino.

Gruppi diversi riguardano, quindi, pesi diversi. Sono le normative vigenti che decidono i criteri di omologazione dei seggiolini auto, andando a definire anche il sistema di aggancio, oltre al peso e all’altezza del bambino. Tenere presente tutti questi elementi è utilissimo per fare la scelta giusta.

Quando andiamo alla ricerca di un seggiolino, quindi, non dobbiamo certo fermarci al primo che incontriamo, ma dobbiamo tenere presenti moltissime variabili.

La legge dispone che esistano alcuni gruppi di omologazione per seggiolino auto: 0, o+, 0+1, 1, 2/3 e 1/2/3. Che differenza intercorre tra tutti questi tipi di seggiolini? Lo zero va dalla nascita ai nove mesi circa: in pratica, riguarda un peso di bambini dallo zero ai dieci kg. Per ciò che, invece, riguarda il gruppo 0+, vi rientrano coloro che pesano fino ad un massimo di tredici kg. Si stima che vada bene dalla nascita, quindi, ai diciotto mesi circa. Lo 0+1, invece, va bene fino ai diciotto kg del bambino e, in genere, va dalla nascita fino ai quattro anni di età.

Più nel dettaglio, quelli che vengono chiamati Gruppo 3 sono senza braccioli e sono da utilizzare sul sedile del veicolo per aumentare, da seduto, la statura del bambino affinché possa fare uso delle cinture di sicurezza.

Seggiolino auto gruppo 3 isofix

Abbiamo visto, in linea di massima, che cosa vuol dire gruppo 3. Ma non tutti sanno che esistono anche delle sottocategorie in questo ambito. Avrete forse sentito parlare del gruppo 3 Isofix. Di che cosa si tratta nel dettaglio? Cerchiamo di scoprirlo insieme. La modalità Isofix può essere installata su tutte le nuove auto, proprio per tenere al sicuro i nostri piccoli.

E’ un sistema che è appositamente stato progettato per rendere le installazioni di questi articoli molto semplici e rapide. Il dispositivo rimarrà quindi molto stabile e si potrà, quindi, fissare direttamente sul telaio della vostra automobile.

I connettori devono essere inseriti in un punto del telaio, che sarà nascosto dalla tappezzeria dell’auto. Esistono degli ancoraggi che variano a seconda del tipo di vettura che abbiamo: non tutti gli Isofix, quindi, sono uguali. Cerchiamo di capire adesso come funzionano.

I connettori per la tecnologia Isofix dovranno essere inseriti nell’imbottitura del sedile. Dobbiamo, a questo punto, fare una precisazione. Vi sono alcune automobili che hanno proprio i tre punti di fissaggio Isofix ben visibili. Il terzo punto di fissaggio, in genere, si trova in alto ed è quello che serve per dare un supporto maggiore dietro il seggiolino del bambino, proprio nel suo lato posteriore.

In questo modo, si evita che in caso di incidente, il seggiolino ribalti con il bambino a bordo. Possiamo, quindi, dire che il fissaggio a tre punti è senza dubbio più sicuro rispetto a quello a due punti. L’articolo rimarrà quindi molto più stabile: per montare il seggiolino auto in modo sicuro, si consiglia in ogni caso di leggere sempre le istruzioni nel libretto, così da non commettere errori.

La sicurezza dei nostri piccoli è fondamentale: per questo motivo, quando andiamo a comprare un articolo di questo genere dobbiamo prestare sempre la massima attenzione.

Seggiolino auto gruppo 3 reclinabile

Un particolare tipo di seggiolino auto gruppo 3 è quello reclinabile. Come si può facilmente capire dalla parola stessa, è un tipo di seggiolino che, appunto, si può reclinare. Ma a che cosa serve?

Dobbiamo tenere presente che non tutti i seggiolini reclinabili funzionano allo stesso modo. Ne esistono, ad esempio, di due tipi: quello con lo schienale libero e quello standard.

Quelli appartenenti alla prima categoria sono dei seggiolini che, anche se si reclinano, mantengono lo schienale aderente all’auto: in questo modo, si possono evitare ulteriori movimenti, per una maggiore sicurezza dei nostri figli.

L’altro tipo, invece, ha una base rigida montata meccanicamente sull’auto. Il suo schienale, però, ha diversi gradi di inclinazione, che avrete così modo di scegliere. Un tipo particolare di seggiolino reclinabile è il trivalente.

Può viaggiare solo a favore del senso di marcia ed è posizionabile soltanto sul sedile posteriore. Si tratta di un qualcosa di ultima generazione, praticamente super accessoriati, che accompagnano così la crescita del vostro bambino in tutta sicurezza.

Si possono, infatti, ben trasformare a seconda della statura del bambino e dell’età, oltre ovviamente al suo peso. Se si acquista, quindi, un seggiolino di questo tipo, dobbiamo entrare nell’ottica che questo ci sarà utile per molti anni. Oltre al trivalente, poi, esiste anche quello bivalente.



Migliori seggiolini

Andiamo, adesso, a vedere quali possono essere i migliori seggiolini da acquistare e dove si possono comprare.

Abbiamo detto che nei negozi appositi possiamo trovare l’imbarazzo della scelta, a seconda dei gruppi ai quali appartiene il nostro bambino. Oltre a questi negozi appositi, però, possiamo trovare anche moltissimi articoli su Amazon. Amazon è un sito perfetto per la compravendita online di articoli: qui abbiamo anche la possibilità di risparmiare molteplici somme di denaro, proprio perché spesso abbiamo molti sconti e promozioni che possono essere utili. Ecco alcuni esempi di migliori seggiolini auto da poter comprare su Amazon.

Foppapedretti Re-Klino seggiolino nero

Disponibile nei colori nero, rosso e grigio, questo seggiolino marcato Foppapedretti è reclinabile, così come si capisce dal nome dell’articolo. Si tratta di un prodotto che è in sconto di oltre il 30%. Costa, infatti, circa 89 euro anziché 120 euro. E’ dotato di un sedile anatomico reclinabile in più posizioni, con tanto di protezioni di impatto laterali e dotato anche del sistema SIPS (è l’acronimo di Side Impact Protection System). Ha una buona imbottitura interna di protezione e un poggiatesta regolabile a più altezze. La cintura è a cinque punti di fissaggio e il rivestimento è removibile le lavabile. E’ inoltre, conforme alla norma ECE R44/07 ed omologato per i gruppi 1, 2 e 3, per bambini da 9 kg a 36 kg.

Kinderkraft seggiolino Isofix Expander

Altro modello molto interessante di seggiolino è il seguente, stavolta marcato Kinderkraft. Lo possiamo trovare disponibile su Amazon nella colorazione nera oppure rossa. Il costo non è molto elevato: ha, infatti, un prezzo di circa 85 euro. Generalmente viene spedito tra le tre e le cinque settimane. Utilizza le cinture di sicurezza dell’auto e ha il sistema di installazione Isofix, come rammenta il titolo dell’inserzione.

Nei veicoli senza Isofix, in ogni caso, lo si può montare lo stesso con le cinture di sicurezza. Le guide per le cinture di sicurezza sono durevoli e molto sicure. Dotato di profilo anatomico, ha un materiale in schiuma che permette un grosso isolamento a livello termico, oltre al comfort di utilizzo. Inoltre, ha un rivestimento removibile e semplice da mantenere e da pulire. Si può facilmente lavare in lavatrice a basse temperature, ad esempio a 30°C. E’ valido per il gruppo due e tre e, inoltre, può ospitare bambini che vanno da un minimo di quindici kg fino ad un massimo di trentasei.

Cybex Gold seggiolino per bambini dai tre ai dodici anni

Anche questo articolo è molto interessante. Marcato Cybex, lo troviamo in sconto del 31% su Amazon. Ciò vuol dire che arriverà a costare 159 euro anziché 230. Disponibile nel colore grigio, ha un sistema LSP Plus che in caso di incidente riesce ad assorbire l’energia dell’impatto fin dai primi istanti. E’ dotato di poggiatesta reclinabile in tre posizioni. Esso impedisce, quindi, al bambino di cadere in avanti quando ad esempio si addormenta. Mantiene, inoltre, una temperatura confortevole, grazie alla presenza di un sistema di aerazione ben ottimizzato. Il poggiatesta in altezza si può regolare in ben dodici posizioni, offrendo così comfort e protezione che crescono con il bambino. E’ dotato, poi, del sistema Isofix connect, che aumenta la sicurezza e la stabilità dell’oggetto e che è facile da installare con un solo clic.

Peg Perego Seggiolino a shuttle

Infine, vogliamo consigliare questo particolare seggiolino a shuttle, perfetto per il gruppo 2 e 3. Esso può essere utilizzato per un arco di tempo ben superiore rispetto a tutti gli altri seggiolini. E’, infatti, omologato da un minimo di tre anni di età fino ad un massimo di dodici. Va, quindi, da un minimo di quindici kg fino ad un massimo di 36. E’ leggerissimo ed è facile da installare ed è indicato per i bambini un po’ più grandicelli, che hanno così una struttura fisica già adatta all’uso delle cinture di sicurezza. L’articolo costa 72 euro.