Si può guidare l’auto con un occhio solo?

La perdita della vista da un solo occhio non deve necessariamente impedire la guida, a condizione che la vista residua sia del livello richiesto. Tuttavia, è vostra responsabilità informare la vostra compagnia di assicurazione della perdita di un occhio.

Se in precedenza possedevate una patente per veicoli commerciali pesanti o per veicoli di servizio pubblico, purtroppo dovrete rinunciare a tali patenti.

Potrebbero essere necessari alcuni mesi per adattarsi in modo sicuro alla guida con un occhio solo. In particolare, la capacità di valutare con precisione le distanze potrebbe essere compromessa e potreste essere meno consapevoli degli oggetti che si trovano ai vostri lati.

Per aiutarvi, dovrete utilizzare maggiormente gli specchietti retrovisori. Dovrete anche tenere presente che gli angoli ciechi causati dal design della vostra auto saranno più grandi per voi se potete vedere solo da un occhio.

Tuttavia, molti pazienti riferiscono che, dopo un po’ di tempo che sono tornati al volante, si considerano guidatori più attenti di prima, in quanto si assicurano doppiamente di controllare tutto ciò che li circonda prima di fare manovre come cambiare corsia o fare una svolta.

Potreste prendere in considerazione l’acquisto di un paio di occhiali specifici per la guida notturna con un rivestimento antiriflesso. Anche se non avete bisogno di occhiali specifici, questo tipo di occhiali può migliorare l’acutezza, ridurre i riflessi e diminuire l’abbagliamento. Si consiglia di parlarne con un ottico.

