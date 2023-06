Nuovo Codice della Strada, stretta sui neopatentati e sospensione della patente: tutto ciò che cambierà

Il nuovo Codice della Strada vede diversi cambiamenti che potrebbero aumentare la sicurezza stradale.

Se ne parla da diverso tempo, ma gli ultimi avvenimenti hanno rappresentato una drammatica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Matteo Salvini, il Ministro dei Trasporti, ha quindi proposto un nuovo Disegno di legge volto a punire ancora più severamente determinati atteggiamenti.

Oltretutto, il nuovo Codice della Strada prevede una stretta su neopatentati e altro ancora.

La proposta dovrebbe essere accettata oggi 22 giugno. Ma quali sono le regole? Ecco tutto ciò che si deve sapere.

Nuovo Codice della Strada: le nuove regole per i neopatentati

La nuova stretta sui neopatentati prevede che non vengano guidate auto di grande cilindrata per i primi tre anni.

Ricordiamo che attualmente è in vigore la regola secondo cui non si possono guidare auto con rapporto potenza e tara superiore ai 55 kW/t per il primo anno.

Nuovo Codice della Strada: autovelox

Salvini propone l’installazione di autovelox uguali in tutto il Paese, affinché possano essere utilizzati in modo giusto e legittimo.

Oltretutto, Salvini vorrebbe modificare i limiti di velocità aumentandoli in alcuni tratti autostradali e diminuendoli in altri.

Nuovo Codice della Strada: sospensione della patente, telefoni e distrazioni

Chi viene beccato con il telefono alla guida viene sottoposto a sospensione della patente.

Ricordiamo che attualmente sono previste multe tra i 165 e i 660 euro con probabile sospensione tra uno e tre mesi in caso di recidiva.

Salvini propone invece una sospensione immediata.

Nuovo Codice della Strada: alcol e droghe

Il Ministro Salvini propone l’installazione dell’alcolock. Si tratta di un dispositivo che impedisce al motore di accendersi nel caso in cui il livello alcolemico superi il limite di 0,5 g/l.

Questo dispositivo viene installato in caso di recidiva.

“Serve educazione stradale vera a scuola e tolleranza zero per chi sbaglia“, ha dichiarato.

Nuovo Codice della Strada: monopattini

Anche biciclette e monopattini possono subire una stretta, considerando gli ultimi avvenimenti.

Si parte dall’obbligo di indossare il casco all’assicurazione e indicatori di direzione. Vi aggiorneremo non appena avremo informazioni certe in merito.

