E’ illegale dormire in macchina? In questo articolo affrontiamo questa questione cercando di comprendere se si possa attuare questa condotta nel nostro paese senza incorrere in sanzioni amministrative da parte delle Forze dell’Ordine.

E’ illegale dormire in macchina?

Con riferimento alla legge italiana non si fa alcuna esplicita dichiarazione in merito all’illegalità di questa azione pertanto è possibile dormire in macchina su suolo pubblico nel nostro paese senza in correre in alcun tipo di sanzione.

Di conseguenza dormire in macchina è perfettamente legale e lo possono compiere tutti, pur che ciò venga fatto in un’area pubblica, qualora avvenga in una proprietà privata questa pratica diventa illegale e quindi sorgono gravi problemi.

Tuttavia è illegale in alcuni casi specifici come ad esempio dormire in curva o in altri luoghi non idonei come i posti riservati agli invalidi, le piazzole di sosta o le corsie d’emergenza in autostrada.

Il motivo è semplice non è garantita la sicurezza degli occupanti e soprattutto se si occupano determinate aree senza averne il permesso, tipo tesserino invalidi per il posteggio, si è soggetti a multe in caso di controlli.

Si tratta di casi limite che di norma il buon senso non fa applicare alle persone è sempre bene ribadirlo per mettere al corrente chi non lo sapesse.

Cosa dice il codice della strada?

Il codice della strada non ha al proprio interno un articolo specifico per questa azione, di conseguenza sta alla persona che ha necessità di dormire in auto il compito di trovare un luogo idoneo.

Può capitare che insorgano provvedimenti comunali che lo vietino, se si viene colti sul fatto non rispettando il divieto imposto si può essere multati.

Solo in quest’ultimo caso dormire in auto costituisce un reato. In tutti gli altri casi, esclusi quelli citati sopra, dormire in auto si può fare.