Skoda Enyaq Coupé: finalmente noti i prezzi del SUV

Come il suo cugino, il SUV a emissioni zero Volkswagen ID.4, che è stato rapidamente trasformato in una versione coupé chiamata ID.5, anche la Skoda Enyaq Coupé ha diritto a una variante con un profilo più sottile e dinamico.

E come l’Enyaq, vende a caro prezzo questa silhouette leggermente ridisegnata e più dinamica…

Skoda Enyaq Coupé: da 3.000 a 10.000 euro in più rispetto al “normale” Enyaq

La gamma dell’Enyaq Coupé è la seguente. Sparita la variante 50 da 150 CV della classica Enyaq, la coupé è più “dinamica” e parte da un minimo di 180 CV (versione 60, autonomia annunciata di 416 km). Al di sopra c’è il modello 80 che, come il modello inferiore, trasmette i suoi 204 CV alle sole ruote posteriori (autonomia di 544 km).

La variante 80X, come indica la “X”, è disponibile solo con trazione integrale ed eroga 265 CV (gamma di 520 CV). Lo stesso vale per la sportiva RS top di gamma che, come la sua equivalente ID.5 GTX, eroga 299 CV (autonomia 504 km).

Passiamo ora al prezzo. A dire il vero, abbiamo già trovato i prezzi dell’ID.5 piuttosto alti, e l’Enyaq Coupe non fa molto meglio. È ancora più costosa della cugina VW in versione RS: 62 210 € per la ceca, 61 600 € per la tedesca. L’era delle Skoda economiche è definitivamente finita! Peggio ancora, se confrontata con la Enyaq normale, la coupé costa da 3.000 € a quasi 10.000 € in più.

È il caso dell’Enyaq Coupé 60 in allestimento Sportline, che costa 55.610 euro, mentre il SUV convenzionale con un’analoga combinazione motore/finitura costa solo 46.350 euro…

Infatti, anche se dal 1° luglio ci sono più modelli che possono beneficiare del super bonus CO2 di 6.000 euro (dato che la soglia di 45.000 euro è stata portata a 47.000 euro), l’Enyaq Coupé è comunque troppo costosa per beneficiarne, e ci si dovrà accontentare di 2.000 euro sulla maggior parte dei modelli (quelli di valore inferiore a 60.000 euro).