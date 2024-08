Smart sta cambiando totalmente il suo animo, non più rivolto a piccole auto per la città, che comunque restano a listino, ma si sta ampliando mostrando di essere in grado di produrre delle vere e proprie autovetture. Queste infatti saranno pronte per abbracciare i motori a zero emissioni del futuro. Diamo uno sguardo all’ultima nata, il suv #5.

Smart #5, dimensioni abbondanti e abitabilità top

La Smart #5 si prepara ad essere la Smart più grande e spaziosa della storia, un cambiamento inaspettato se si pensa al passato ma decisamente in linea con quella che è la nuova pelle di questo brand che ora sta davvero crescendo in tutti i sensi.

Le dimensioni lo manifestano apertamente, aprendo al fatto che ora l’abitabilità non sarà più un problema, fungendo da spunto anche per le auto che verranno nei prossimi anni.

Di seguito il riepilogo dei dati relativi alle dimensioni della Smart #5:

Lunghezza : 4 metri e 70

: 4 metri e 70 Larghezza : 1 metro e 92

: 1 metro e 92 Altezza : 1 metro e 70

: 1 metro e 70 Passo: 2 metri e 90

Dati da vera e propria automobile, come questa #5 punta ad essere. Questo va a tutto vantaggio dell’abitabilità e del comfort durante i lunghi viaggi.

Il prezzo è importante ma è giustificato

La Smart #5 debutterà a fine agosto sul mercato cinese ed arriverà sul mercato europeo per la fine di quest’anno.

Il prezzo in cui sarà posizionata andrà dai 35.000 ai 45.000 euro. Una cifra importante ma in linea con le rivali ed i prezzi delle elettriche di media grandezza.

Sarà interessante vedere quante ne saranno vendute in Europa e se Smart avrà il medesimo appeal di sempre con la vendita della piccola ForTwo.

Il mercato come sempre sancirà il suo ultimo verdetto.