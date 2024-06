Se la spia motore è lampeggiante non va ignorata: scopriamo cosa fare e quando è il momento di allarmarsi in caso di accensione.

Conoscere i problemi che può avere la propria vettura consente di viaggiare in modo più tranquillo e sicuro. Inoltre, ci consente di accorgerci delle eventuali anomalie segnalate dal quadro strumenti. Infatti, come sempre accade, se un’icona sul cruscotto resta accesa o lampeggia indica un problema. Tra le varie anomalie che posso essere segnalate dal cruscotto c’è la spia motore lampeggiante. Vediamo cosa fare.

Spia motore lampeggiante: cosa fare

Qualora la spia dell’avaria motore risulti essere lampeggiante, significa che siamo davanti ad un guasto al motore ben preciso. Infatti, il guasto sarà da ricondurre ad un malfunzionamento del catalizzatore. Questo tipo di malfunzionamento deriva dal fatto che la sonda lambda, posta all’inizio della marmitta, invia dati non corretti sulla concentrazione di ossigeno nei gas di scarico. Di conseguenza, aumenteranno i consumi di carburante, le emissioni di CO2 e si potranno arrecare danni al motore.

Il consiglio, in questi casi, èquello di non usare ulteriormente la propria vettura e chiedere soccorso ad un carro attrezzi. Questa accortezza, serve per prevenire ulteriori danni al motore. Di conseguenza, se la spia motore è lampeggiante, sarà bene arrestare il veicolo quanto prima e recarsi in officina per la diagnosi del problema.

Tuttavia, se ci si trova in condizioni critiche, se l’officina da raggiungere è molto distante, se siamo in una zona poco frequentata, l’unica cosa da fare sarà quella di guidare tenendo la vettura ai bassi regimi. Di conseguenza, dovremmo rilasciare il pedale dell’acceleratore e diminuire i giri del motore fino a quando la spia summenzionata non terminerà di lampeggiare. Successivamente, sarà necessario tenere una velocità moderata e scalare la marcia o ridurre la velocità per non far salire troppo i giri del motore.

Infine, se si procede lentamente è sempre meglio accendere le quattro frecce. Questo perchè è necessario segnalare agli altri che stiamo procedendo con un mezzo di trasporto problematico e per evitare possibili incidenti.