La spia dell’olio motore è accesa e non sapete cosa significhi? Le cause potrebbero essere diverse, ma è di vitale importanza assicurarsi che l’auto e il livello dei liquidi vengano controllati quanto prima.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Spia olio motore accesa: cosa significa e cosa fare

Le cause potrebbero essere diverse, tra cui:

Livello dell’olio basso

L’auto ha bisogno di lubrificazione per funzionare. Uno scarso livello di olio può portare a gravi danni, quindi non sottovalutate assolutamente questo aspetto.

Potete controllare manualmente il livello dell’olio grazie all’apposita asticella. Basterà estrarla e pulirla con uno straccio, per poi inserirla nuovamente ed estrarla controllando il livello grazie agli indicatori presenti.

Se notate che il livello è basso, aggiungete un po’ di olio e poi tornate a controllare la spia.

L’olio è sporco

Troppa sporcizia accumulata può causare una bassa pressione dell’olio. In questo caso, verificate il colore di quest’ultimo. Se è fangoso, marrone scuro o nero, deve essere assolutamente cambiato.

Se avete dubbi, fatelo controllare da un professionista.

La pompa dell’olio

L’auto potrebbe aver rilevato un difetto della pompa dell’olio. Quest’ultima potrebbe non riuscire a pompare correttamente l’olio nel motore, nonostante il liquido sia presente in abbondanza. Attenzione anche a strani rumori.

Il sensore di pressione

Anche il sensore di pressione dell’olio potrebbe essere usurato e, quindi, andrebbe sostituito. In questo caso potete guidare tranquillamente, ma per evitare rischi vi consigliamo comunque di portare l’auto da un professionista appena possibile.

Insomma, a prescindere dalle cause è necessario far controllare l’auto quanto prima, in modo da prevenire eventuali danni costosi o irreparabili. Assicuratevi di contattare il vostro meccanico di fiducia.

