La Subaru Impreza 2023 sarà offerta per la prima volta esclusivamente in versione hatchback.

Subaru Impreza 2023: caratteristiche, design, motori

Tutti i modelli sono alimentati da un motore Boxer Subaru da 152 cavalli e 145 lb-ft di coppia e, naturalmente, dal sistema di trazione integrale full-time del marchio. Le prime tre versioni possono essere equipaggiate con un cambio manuale, mentre l’altra opzione è il cambio a variazione continua (CVT).

Se equipaggiata con questo cambio, l’Impreza riceve anche il sistema Si-Drive a doppia modalità e la suite di sistemi di sicurezza EyeSight (tra cui la frenata pre-collisione, la gestione dell’accelerazione pre-collisione, il cruise control adattivo, l’assistenza al mantenimento della corsia e l’avviso di superamento della linea di carreggiata, nonché l’avviso di partenza del veicolo).

La dotazione di serie del modello base e dei modelli superiori comprende fendinebbia, telecamera posteriore, fari alogeni completamente automatici, luci posteriori a LED, maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria e specchietti regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente.

Interni e allestimenti

All’interno, sono presenti gli ancoraggi ISO-FIX per i sedili posteriori e un promemoria per i sedili posteriori, che invita il conducente a controllarli prima di uscire dal veicolo. I sedili in tessuto e le superfici soft-touch offrono punti di contatto confortevoli e il sistema di infotainment con schermo touchscreen da 6,5 pollici è dotato di serie di Apple CarPlay e Android Auto.

Gli acquirenti che aggiungono il pacchetto EyeSight all’allestimento Convenience pagheranno 25.095 dollari, ma potranno usufruire di uno schermo dati a colori da 4,2 pollici al centro del quadro strumenti.

La Touring Edition (23.395 dollari) aumenta il comfort con una barra stabilizzatrice posteriore, montata direttamente sulla carrozzeria anziché sul sottotelaio, per ridurre ulteriormente il rollio del veicolo. All’esterno sono presenti fari fendinebbia a LED, cerchi in lega di alluminio da 16 pollici e un’antenna a pinna di squalo in tinta con la carrozzeria.

Gli interni sono caratterizzati da maniglie cromate, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato rivestito in pelle, sistema audio a sei altoparlanti, radio satellitare SiriusXM con Travel Link (abbonamento di prova gratuito di 3 mesi incluso), climatizzatore automatico, chiave di prossimità con avviamento a pulsante e display multifunzione a colori da 6,3 pollici montato sulla plancia. Fari fendinebbia a LED, cerchi in lega di alluminio da 16 pollici e antenna a pinna di squalo completano il look esterno.

Con il pacchetto EyeSight, il costo dell’Impreza Touring sale a 27.195 dollari e gli acquirenti ottengono il cambio a palette e un display di posizione delle marce aggiunto al cambio CVT, che offre una modalità manuale a sette velocità. Ai servizi connessi SUBARU STARLINK si aggiungono l’avviamento e l’arresto del motore a distanza.

