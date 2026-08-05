Taglio accise gasolio: 17 centesimi fino al 25 agosto, le dichiarazioni di Meloni e Salvini

Il Consiglio dei ministri ha deciso di estendere il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto, per sostenere le famiglie e le imprese durante l'estate.

Il governo italiano ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto 2026. Questa misura, approvata dal Consiglio dei ministri il 4 agosto mira a contenere i costi dei carburanti durante il periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da un aumento dei consumi legati agli spostamenti per le vacanze.

Prima della riunione del Cdm, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per discutere l’entità e la durata del nuovo sconto, nonché la relativa copertura finanziaria.

Il prezzo del gasolio torna a salire

Il nuovo taglio delle accise interviene mentre il prezzo del gasolio torna a salire lungo la rete stradale nazionale. Secondo i dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit il prezzo medio del gasolio in modalità self si attesta a 2,100 euro al litro contro i 2,097 euro del giorno precedente. Questo livello rappresenta il più alto registrato dal 29 luglio giorno successivo all’avvio dell’ultimo taglio delle accise.

Per la benzina invece, la situazione resta stabile: il prezzo medio self si mantiene a 1,999 euro al litro senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Il carburante non è interessato dal nuovo intervento sulle accise, che il governo ha concentrato esclusivamente sul gasolio.

Le dichiarazioni dei ministri

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che le risorse necessarie per la proroga, pari a 245 milioni di euro saranno trovate con tagli alle spese dei ministeri. “Abbiamo tagliato un po’ di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo”, ha affermato Giorgetti.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che “abbiamo prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento.”

Il vicepremier Matteo Salvini ha affermato che “tagliare le accise su benzina e gasolio è fondamentale. Le risorse non vanno chieste ai fumatori o ai ragazzi che quest’estate si bevono un cocktail, ma alle grandi banche italiane che stanno realizzando decine di miliardi di euro di utili.”

Il precedente intervento

Il taglio delle accise entrato in vigore il 28 luglio ora in scadenza, era costato alle casse dello Stato 125 milioni di euro. La nuova proroga si inserisce in una linea di interventi ravvicinati con cui il governo punta a contenere il costo del carburante durante il periodo estivo.

La decisione del governo è stata presa in risposta all’andamento registrato dei carburanti, che ha mostrato un aumento dei prezzi. Sulle autostrade, il prezzo medio del gasolio è di 2,084 euro per la verde self e di 2,173 euro per il diesel.