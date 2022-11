Le auto elettriche sono il presente e diverranno il futuro dell’automotive, molte nazioni sono già avanti rispetto all’Italia su questo fronte avendo un comparto auto prettamente rivolto all’elettrificazione grazie ad un rapido pensionamento delle vetture endotermiche. La Norvegia è uno di questi paesi ma dal 2023 le cose cambieranno dato che anche le elettriche pagheranno.

Tassa auto elettriche: quando e dove

La tassa come citato in apertura sarà applicata in Norvegia ma solo sulle auto di fascia alta, le cosiddette “Premium” che hanno un pezzo di listino superiore alle 500 mila corone norvegesi (49 mila euro) però al contempo verrà anche applicata la tassa alla registrazione del veicolo che precedentemente era stata azzerata per le vetture elettrificate.

La tassa entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, bisogna fare inoltre molta attenzione al peso dell’auto dato che in Norvegia per la tassazione si fa riferimento alla CO2 emessa ed al peso dell’auto stessa.

Tassa auto elettriche: come calcolare il peso

Questo calcolo ha un peso minore per le elettriche rispetto alle endotermiche ma allo stesso tempo resta da capire di quanto sarà l’ammontare medio perché le auto elettriche di piccola fascia superano i 1.500 kg e alcuni suv hanno un peso superiore ai 2.500.

Naturalmente il costo da addizionare per ogni chilo al di sopra dei 500 per le elettriche è più basso delle auto tradizionali, si parla di 1,21 euro per ogni kg in più, quindi per le elettriche si parla di qualche migliaia di euro da corrispondere una-tantum al momento dell’acquisto dell’automobile.

E’ il primo passo importante che mira a colpire l’elettrico seppur di fascia medio alta ma fa da monito per il futuro quando l’elettrico sarà il propulsore di massa delle popolazioni europee e mondiali e quindi deve far riflettere. Ovviamente non è una condanna all’elettrificazione che ha i suoi vantaggi ma questo deve far capire che gli incentivi ed i bonus governativi non saranno destinati a durare per sempre.

LEGGI ANCHE: