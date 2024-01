Telepass, cambio targa momentaneo: la guida passo a passo

Telepass, la guida passo a passo per effettuare un cambio di targa momentaneo e cosa accade se si utilizza una targa non registrata.

Il Telepass è uno strumento ormai indispensabile se si viaggia spesso in autostrada, tuttavia può capitare che lo si voglia utilizzare su un’auto che non è quella che si utilizza di solito, già registrata nel proprio account personale, ecco quindi come effettuare un momentaneo cambio di targa, lo scopriamo con una guida passo a passo.

LEGGI ANCHE: Skoda Kodiaq 2024, prezzo, interni e dimensioni

Telepass, come effettuare un momentaneo cambio di targa: guida passo a passo

Per modificare la targa di uno dei due veicoli associati al proprio dispositivo Telepass è sufficiente recarsi alla voce “garage” (4a icona dell’ app posizionata in basso) e cliccare sul veicolo che si vuole cambiare ed inserire la targa del veicolo nuovo.

Un altro metodo è entrare con le proprie credenziali nell’area riservata del sito e dopo aver trovato la voce relativa ai veicoli registrati, sostituirne uno con la targa nuova che si desidera associare.

Così facendo ora l’auto che si userà temporaneamente risulta registrata e quindi si potrà procedere al passaggio nelle corsie dedicate al Telepass senza incorrere in problemi di multe o di sbarre non alzate.

LEGGI ANCHE: Ford Explorer elettrico, prezzo, autonomia e dimensioni

Cosa accade se mi dimentico di registrare il cambio targa momentaneo?

Se capita di dimenticarsi di effettuare la procedura sopra descritta si viaggia a rischio perché pur alzandosi la sbarra, in quanto il dispositivo viene riconosciuto dal casello Telepass, vi possono essere problemi seri qualora questo non dovesse funzionare.

In caso di malfunzionamento del casello, al passaggio la targa viene registrata e dopo un controllo le telecamere vedranno che la targa non corrisponde. Con una targa non registrata il dispositivo farà pagare l’intera tratta autostradale percorsa e non il percorso dal punto d’ingresso dell’auto.

In questo caso basta un’autocertificazione che descriva l’ingresso in autostrada per non pagare l’intera tratta ma la multa verrà comunque comminata.

E’ utile per non pagare l’intera tratta in caso di sanzione amministrativa di 85 euro da parte del concessionario autostradale.