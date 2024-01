Ford Explorer elettrico: prezzo, autonomia, dimensioni

Ford Explorer elettrico analisi del nuovo modello in particolare della sua autonomia e del prezzo (possibile) di vendita in Europa.

Ford Explorer arriva finalmente anche sul mercato europeo dopo aver avuto un buon numero di vendite nel mercato nord americano. La versione che incontrerà gli acquirenti europei è quella elettrica di cui parleremo in questo articolo dedicato scoprendone il prezzo, l’autonomia e le dimensioni.

Ford Explorer elettrico: autonomia e dimensioni

Explorer è un suv che mostra un notevole impatto su strada di conseguenza non passa inosservato alla vista, ciò nonostante non è un suv di dimensioni notevoli, infatti è adatto alle strade europee che sono diverse rispetto a quelli americani notoriamente più larghe e predisposte per veicoli più grandi. Di seguito le dimensioni della versione elettrica di Explorer:

Lunghezza : 4 metri e 47

: 4 metri e 47 Larghezza : n.d.

: n.d. Altezza : 1 metro e 64

: 1 metro e 64 Passo: n.d.

Altezza e passo non sono stati dichiarati dalla casa americana, mentre la lunghezza e la larghezza sono leggermente inferiori rispetto alla Volkswagen ID.4 con cui condivide la piattaforma costruttiva nonché la produzione dato che Explorer viene realizzato per l’Europa in Germania.

L’autonomia di Ford Explorer elettrico è di circa 500 km con una ricarica dal 10 all’80% in appena 25 minuti se si utilizza una stazione di ricarica rapida.

La tipologia di veicolo che Ford ha scelto di portare in Europa per il suo debutto ad emissioni zero e la sua autonomia dimostra che vi è serietà dietro questa idea e i modelli che arriveranno saranno in grado di conferire ulteriore autorevolezza a ciò.

Il prezzo è in linea con i competitor

Il prezzo di Ford Explorer elettrico non è ancora stato ufficializzato ma sarà molto probabilmente vicino ai 45.000 euro dimostrando che sarà in linea con le rivali che popolano il segmento.

Potrebbe rivelarsi una valida alternativa ai modelli europei nel segmento dei suv elettrificati. Sarà curioso vederne i dati di vendita per comprendere se questo avvento nel vecchio continente sarà fortunoso per il modello.