Il Telepass è una delle migliori invenzioni per quanto riguarda il viaggiare sulle autostrade italiane ed europee. Non è però esente da problematiche, se da un lato velocizza il processo di pagamento dall’altro può presentare dei problemi. Il più comune di questi è un suo non funzionamento.

In questo articolo vi spieghiamo cosa fare se il Telepass non funziona al casello.

Telepass non funziona: cosa fare al casello

Se il Telepass non funziona al casello la miglior cosa da fare una volta che non si è udito il segnale acustico, che segnala l’avvenuto pagamento, è chiedere assistenza premendo il tasto di aiuto/emergenza presente sulla colonna del casello.

Una volta che l’addetto ha riconosciuto la nostra richiesta d’aiuto alza la sbarra permettendo il nostro passaggio.

Diversa ma ugualmente rilevante casistica è quella relativa all’esaurimento della batteria del nostro apparecchio. Pur avendo una durata piuttosto lunga può capitare che l’energia di quest’ultima vada ad esaurirsi. In questo caso è bene recarsi al Punto Blu più vicino e segnalare il problema.

E’ assolutamente vietato scendere dal veicolo o ancora peggio fare retromarcia per cambiare casello.

Può capitare che il mancato funzionamento avvenga anche in uscita dal casello.

Se la sbarra non si chiude al nostro passaggio è possibile che verranno addebitati futuri importi a nostro carico oltre che a segnalare un’evidente problema al casello. In questo caso è necessario contattare l’assistenza e non spostarsi dalla zona fino a quando il problema non è stato risolto. E’ un processo lungo e l’unica cosa da fare in questo caso è quindi avere pazienza.

Se invece è il casello a non funzionare dato che il Telepass ha emesso il tipico segnale acustico bisogna innanzitutto accertarsene e successivamente si potrà avere il permesso per cambiare casello ed effettuare così il pagamento in una postazione dotata dell’accesso a carte e/o contanti.

