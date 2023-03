Esteticamente molto vicina alla Model 3, con cui condivide la piattaforma, la Tesla Model Y si distingue per le dimensioni più imponenti. È lunga 4,78 m, larga 1,85 m e alta 1,60 m.

Con un bagagliaio a due volumi, offre un volume di carico di oltre 2.000 litri con i sedili posteriori abbattuti. È inoltre in grado di trainare fino a 1.600 chili.

Tesla Model Y: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Interni

L’abitacolo della Model Y è molto simile a quello della Model 3. Il cruscotto è molto pulito e presenta un grande schermo touch screen. Posizionato orizzontalmente, consente di accedere a tutte le funzioni e le impostazioni dell’auto. Integra anche la strumentazione sul lato sinistro.

La Model Y è dotata di selleria nera di serie. La tappezzeria bianca è opzionale e costa 1.190 euro.

Motore e prestazioni della Tesla Model Y

Trazione posteriore con 455 km WLTP, 217 km/h di velocità massima e da 0 a 100 km/h in 6,9 s

con 455 km WLTP, 217 km/h di velocità massima e da 0 a 100 km/h in 6,9 s Long Range con 565 km WLTP, 217 km/h di velocità massima e da 0 a 100 km/h in 5,0 s

con 565 km WLTP, 217 km/h di velocità massima e da 0 a 100 km/h in 5,0 s Performance con 514 km di autonomia WLTP e un tempo da 0 a 100 km/h di 3,7 secondi

Batteria e autonomia

Mentre gli utenti potranno scegliere tra diversi tipi di pacchi, non potranno vedere la capacità energetica della batteria. Su Internet si parla di una capacità di 60 kWh per la propulsione e di 79 kWh per il doppio motore.

Tesla preferisce comunicare i valori di autonomia, annunciando un’autonomia fino a 533 chilometri per la versione a lungo raggio della Model Y e 565 km per la versione Performance.

Ricarica

Non sorprende che la Model Y erediti le stesse caratteristiche di ricarica della Tesla Model 3. Compatibile con i supercaricatori V3, il SUV californiano accetta fino a 170 kW di potenza di ricarica per la versione a trazione posteriore e 250 kW per le altre.

Per la ricarica domestica, la Model Y è dotata di un caricatore da 11 kW.

Opzioni

Come per la Model 3, le opzioni offerte da Tesla per la Model Y sono limitate. Le principali riguardano l’Autopilot, con due scelte disponibili:

Enhanced Autopilot (3.800 euro) che include la navigazione con Autopilot, il cambio di corsia automatico, il parcheggio automatico, l’uscita automatica e l’uscita automatica intelligente.

Guida completamente autonoma (7.500 euro) che include tutte le funzioni dell’Autopilot di base con l’aggiunta del riconoscimento e della risposta ai semafori e agli stop. Alla fine verrà offerta anche la guida automatizzata in città.

Per quanto riguarda gli altri optional, gli interni bianchi hanno un prezzo di 1.190 euro, i cerchi da 20″ a 2.100 euro (21″ di serie sulla Performance) e i colori (escluso il bianco di serie) tra 1.190 e 2.100 euro.

