Il design della Tesla Model 3 è stato ufficialmente svelato il 31 marzo 2016. Esteticamente riprende i codici della Model S, una berlina con linee da coupé, pur marcando la sua differenza con caratteristiche specifiche. Nella parte anteriore, la berlina ricorda il design della Porsche.

Scopriamo le sue caratteristiche.

Tesla Model 3: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Una delle caratteristiche dell’auto è l’enorme tetto in vetro che si estende dal parabrezza alla parte posteriore dell’auto. Questo tetto offre una buona illuminazione ma anche una migliore aerodinamica. Inoltre, gli interni della Tesla Model 3 sono in netto contrasto con gli altri veicoli presenti sul mercato per il loro minimalismo. La strumentazione di bordo è limitata a un enorme touch screen centrale.

In termini di spazio interno, la Tesla Model 3 offre spazio sufficiente per cinque passeggeri adulti. In termini di spazio di carico, la Model 3 dispone di un totale di 545 litri così suddivisi: 425 litri di spazio nel bagagliaio, 70 litri di spazio sotto il pavimento e 50 litri nel cofano anteriore.

Dall’ottobre 2020, per il model year 2021, la berlina elettrica è dotata di nuovi cerchi e le finiture dei finestrini, le maniglie delle porte e gli indicatori di direzione sono diventati neri.

Gli interni hanno ricevuto inserti grigi, oltre a uno spazio di archiviazione rivisto nella console centrale con un supporto per due caricabatterie per telefoni.

Le diverse versioni della Model 3

La Tesla Model 3 è disponibile in tre versioni. Le loro ultime caratteristiche sono elencate di seguito:

La Model 3 . Configurata come vettura a trazione posteriore, offre un’autonomia di 491 km nel ciclo WLTP (510 km con le ruote da 18″ di serie), un tempo da 0 a 100 km/h di 6,1 secondi e una velocità massima di 225 km/h.

. Configurata come vettura a trazione posteriore, offre un’autonomia di 491 km nel ciclo WLTP (510 km con le ruote da 18″ di serie), un tempo da 0 a 100 km/h di 6,1 secondi e una velocità massima di 225 km/h. La Model 3 “Long Range” . Conosciuta anche come Long Range negli Stati Uniti, questa vettura è dotata di trazione integrale e ha un tempo da 0 a 100 km/h di 4,4 secondi e una velocità massima di 233 km/h. Per quanto riguarda l’autonomia, il produttore dichiara 602 km nel ciclo WLTP (638 km con le ruote da 18″ di serie).

. Conosciuta anche come Long Range negli Stati Uniti, questa vettura è dotata di trazione integrale e ha un tempo da 0 a 100 km/h di 4,4 secondi e una velocità massima di 233 km/h. Per quanto riguarda l’autonomia, il produttore dichiara 602 km nel ciclo WLTP (638 km con le ruote da 18″ di serie). La Model 3 “Performance”, che si basa sulla versione “Long Range” ma con un motore più avanzato che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima di 261 km/h. Basata sulla stessa batteria della versione Long Range, dichiara un’autonomia fino a 547 km nel ciclo WLTP.

Autonomia

La Tesla Model 3 offre tre livelli di autonomia: 491 km per la versione base denominata “Model 3″ con ruote da 19″ (510 km con ruote standard da 18″), 602 km WLTP per la versione “Long Range” con ruote da 19″ (638 km con ruote standard da 18″) e 547 km per la Performance con ruote da 20″. Si tratta di gamme WLTP tra le più lunghe del mercato, considerando che i clienti beneficiano anche della rete di ricarica rapida Supercharger distribuita da Tesla.

LEGGI ANCHE: