Tokyo Street Circuit: il doppio appuntamento che deciderà il destino del campionato

Tokyo si prepara a ospitare i round 14 e 15 del Mondiale di Formula E in notturna. Wehrlein e Evans sono i protagonisti di un fine settimana che potrebbe decidere il destino del campionato

Il circuito cittadino di Tokyo è pronto a ospitare i round 14 e 15 del Mondiale di Formula E un evento che promette di essere decisivo per il campionato. Per la prima volta, le gare si svolgeranno in notturna, sotto i riflettori, aggiungendo un ulteriore livello di spettacolarità.

La capitale giapponese ospiterà due gare cruciali il 25 e 26 luglio, con il leader della classifica Pascal Wehrlein (Porsche) e il suo inseguitore Mitch Evans (Jaguar) pronti a dare battaglia. Con 141 e 132 punti rispettivamente, i due piloti sono i principali contendenti per il titolo, ma non mancano i candidati per una sorpresa.

Un fine settimana di gare sotto i riflettori

Per il terzo anno consecutivo, il campionato del mondo di Formula E farà tappa a Tokyo. Il Tokyo Street Circuit, lungo 2,585 km e con 18 curve, è stato modificato nel corso degli anni per migliorare la sicurezza e l’eccitamento delle gare. Le due gare del 25 e 26 luglio si svolgeranno alle 13:05 ora italiana, offrendo uno spettacolo unico per gli appassionati.

Il fine settimana sarà anche un omaggio a Cyril Blais team principal di Citroën Racing recentemente scomparso. Un minuto di silenzio sarà osservato prima della gara del sabato in suo onore.

Il tracciato cittadino di Tokyo

Il Tokyo Street Circuit, vicino al famoso centro congressi del Tokyo Big Sight, è un tracciato che ha subito diverse modifiche per migliorare la sicurezza e l’eccitamento delle gare. Con tre rettilinei piuttosto lunghi e una zona di attivazione degli Attack Mode posizionata all’altezza della curva 4, il circuito offre una sfida unica per i piloti.

Le modifiche apportate tra il 2026 e il 2026 hanno reso il tracciato più fluido e sicuro, eliminando il famigerato ‘dosso’ tra le curve 2 e 3. Questo ha reso il circuito più adatto alle monoposto elettriche, aumentando il livello di competizione.

Orari TV e streaming

Il pubblico italiano potrà seguire le vicende dell’E-prix giapponese tramite i consueti canali. Le prove libere saranno visibili gratuitamente sui canali ufficiali della Formula E, mentre le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset. Eurosport offrirà anche le dirette di qualifiche e gare ai suoi abbonati.

Ecco la sequenza delle varie sessioni del weekend:

Venerdì 24 luglio Prove libere alle 06:30

Prove libere alle 06:30 Sabato 25 luglio Qualifiche Round 14 alle 08:40, Gara Round 14 alle 13:05

Qualifiche Round 14 alle 08:40, Gara Round 14 alle 13:05 Domenica 26 luglio Prove libere 3 alle 06:30, Qualifiche Round 15 alle 08:40, Gara Round 15 alle 13:05

Classifica piloti Formula E

Alla vigilia delle due gare di Tokyo, la classifica piloti del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E 2026-2026 vede Pascal Wehrlein in testa con 141 punti, seguito da Mitch Evans con 132 punti. Il campione uscente Oliver rowland (Nissan) e altri piloti come Antonio Felix Da Costa (Jaguar) e Jake Dennis (Andretti) sono pronti a dare battaglia per il titolo.

Con un fine settimana di gare ad alta tensione, Tokyo si prepara a essere il palcoscenico di un campionato che potrebbe vedere una svolta decisiva.