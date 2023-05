La Toyota Yaris riceve un secondo motore ibrido più potente

La Yaris ha subito una serie di modifiche, in particolare per quanto riguarda il gruppo propulsore, con l'arrivo di un'unità ibrida più efficiente.

A tre anni dalla sua nascita, la quarta Toyota Yaris si evolve con un nuovo motore. Toyota non parla però di un restyling. È vero che non ha ancora toccato lo stile, anche se ci sono nuovi cerchi in lega e nuovi colori. Scopriamo i principali cambiamenti.

Toyota Yaris: design, interni e nuovo motore

Gli interni sono più tecnologici, con nuovi schermi per la strumentazione e i sistemi di infotainment. Di fronte al guidatore c’è ora uno schermo di almeno 7 pollici, e addirittura una strumentazione digitale al 100% sulle versioni superiori, con un monitor da 12,3 pollici.

Lo schermo centrale varia da 9 a 10,5 pollici, a seconda del livello di allestimento. Il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect ha un’interfaccia più intuitiva e reattiva. Incorpora la navigazione basata su cloud. Gli smartphone possono essere collegati in modalità wireless tramite Apple Car Play e Android Auto.

Toyota ha anche migliorato i suoi sistemi di assistenza alla guida. Ad esempio, il sistema pre-collisione è più efficace grazie a una nuova telecamera e a un radar che analizza la strada più lontano, mentre il cruise control adattivo è stato rivisto per reagire più rapidamente e funzionare in modo più naturale.

Anche per gli assistenti c’è una novità. L’Acceleration Control Assist interviene per moderare qualsiasi accelerazione improvvisa quando rileva un rischio di collisione con un veicolo che precede. L’auto può anche fermarsi da sola se rileva che il conducente non ha compiuto alcuna azione (sterzata, frenata, accelerazione) per un certo periodo di tempo.

Motore

Ma la grande novità del modello 2024 è sotto il cofano. La Yaris raddoppia sul fronte dell’ibridazione. Oltre all’unità benzina/elettrica da 116 CV, che rimarrà in catalogo, la city car di Toyota sarà offerta con un motore ibrido più potente.

Si tratta del motore a benzina 1.5 a tre cilindri da 92 CV. Un nuovo gruppo transaxle incorpora un motore-generatore elettrico più grande e più potente, oltre a un’unità di controllo della potenza ottimizzata. La potenza totale è aumentata di 14 CV, passando a 130 CV. Anche la coppia del motore elettrico è aumentata notevolmente, passando da 141 Nm a 185 Nm.

Questi incrementi di potenza e coppia consentono alla Yaris Hybrid di migliorare le proprie prestazioni. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è più rapida di mezzo secondo (ora 9,2 secondi), così come l’accelerazione da 80 a 120 km/h (7,5 secondi).

La data di commercializzazione di questo aggiornamento non è ancora stata specificata.

