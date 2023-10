Come fare a inserire 3 seggiolini in auto, un'impresa difficile ma possibile.

Tre seggiolini in un’auto sono un caso raro ma che può capitare se la famiglia è numerosa. In questo articolo vedremo come è possibile inserire tre seggiolini in macchina così da portare i propri figli in viaggio senza particolari problemi.

Tre seggiolini auto: come fare

Solitamente le auto non permettono di inserire tre seggiolini auto nei tre posti posteriori. Prima di allarmarsi è il caso di controllare se l’auto in possesso è dotata di agganci Isofix. Solitamente le auto più moderne godono di questa soluzione volta ad impedire che il bambino o la bambina venga sballottato/a durante il viaggio.

Se presenti verificare quanti sono, se sono tre non si hanno problemi, l’unica cosa da verificare è l’ingombro dei seggiolini in possesso se questi sono troppo ingombranti vi è il rischio che il terzo non possa essere posizionato posteriormente.

Una possibile soluzione è quella di recarsi nei negozi specializzati e spiegando la problematica farvi consigliare dei seggiolini più piccoli che permettono di guadagnare spazio a bordo.

L’impresa di per sé è davvero molto ardua, un altro metodo molto usato è l’utilizzo della cintura di sicurezza fissata così da far passare al di sotto i seggiolini ma molto dipende dalla loro struttura.

Metodo efficace del due dietro e uno davanti

Un metodo che si può utilizzare nel caso non si riescano ad inserire i tre seggiolini tutti posteriormente è il classico “due dietro e uno avanti” ovvero posizionare due seggiolini posteriormente ed il terzo sul sedile anteriore.

Naturalmente se si adotta questo procedimento ricordarsi di disattivare l’airbag anteriore. Sulle macchine è ben indicato l’avviso al fine di salvaguardare la vita del bambino in caso di incidente.

Infatti impedendone lo scoppio in caso di urto la vita del bambino è salva e non si hanno particolari ripercussioni sulla sua salute.