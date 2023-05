Arrivano le Triumph indiane: caratteristiche, design, motori

Il marchio si prepara a lanciare una gamma di moto monocilindriche di media cilindrata per conquistare i mercati emergenti.

Non è un segreto che Triumph si stia preparando a lanciare una gamma di moto monocilindriche di media cilindrata per conquistare i mercati emergenti. Per portare avanti questa strategia e proseguire la sua espansione, la Casa di Hinkcley si è rivolta al colosso indiano Bajaj.

Arrivano le Triumph indiane: prime informazioni

La partnership tecnica tra l’azienda indiana e quella inglese non è nuova, essendo stata avviata nel 2017. Tuttavia, solo all’inizio del 2020 la partnership è iniziata ufficialmente a Pune con il lancio dello sviluppo di una gamma di sei modelli basati su una piattaforma monocilindrica disponibile in due cilindrate.

Da allora, le Indian Triumph sono apparse regolarmente in foto “rubate” dei modelli di sviluppo, rivelando le linee di una roadster e di una scrambler, entrambe con un approccio neo-retrò.

Pochi giorni fa, la partnership è entrata nel vivo con l’acquisizione da parte di Bajaj del controllo delle attività indiane di Triumph, compresa la distribuzione delle moto di Hinckley. E ora il capo del gruppo indiano, Rajiv Bajaj, è intervenuto alla televisione locale per indicare la data di presentazione della nuova gamma.

Secondo lui, Triumph svelerà il frutto di questa partnership a Londra il 27 giugno. Forse sentiremo parlare di Adventurer, Hurricane e Street Tracker, tre nomi appena registrati da Triumph…

LEGGI ANCHE: