Tre anni fa, il produttore americano Volcon ha presentato la sua prima moto elettrica off-road a ruote grandi con il Grunt. Dopo essere stato consegnato ai motociclisti a partire dalla fine del 2021, il modello torna ora con una nuova versione: la Grunt Evo.

Volcon Grunt Evo: caratteristiche, design, motori

Al momento della presentazione iniziale, si diceva che il modello avesse una potenza di 50 CV e che fosse in grado di raggiungere i 100 km/h (62 mph), ma queste cifre sono state notevolmente ridotte al momento del lancio, con una potenza nominale di 8 kW (10,9 CV) e una velocità massima di 64 km/h (40 mph). La coppia di 101,7 Nm è rimasta invariata.

Su questa Grunt EVO, il motore è stato mantenuto, così come il telaio tubolare in acciaio Exo-Frame, ma la trasmissione è stata cambiata con una cinghia dentata Gates Carbon Moto X9 al posto della catena. La batteria singola da 2,3 kWh dichiara un’autonomia fino a 110 km, a seconda della modalità di alimentazione selezionata.

Anche la sospensione posteriore è stata rivista con un nuovo design e un nuovo ammortizzatore Walker Evans Racing. Volcon dichiara inoltre di aver migliorato il comfort della sua moto da fuoristrada con una sella più ergonomica e comandi riposizionati. Soprattutto, il marchio sostiene di aver ridotto il peso della macchina di quasi il 20%, portandolo a 129,3 kg.

Design

Anche il design è stato ampiamente rivisto con l’aggiunta di coperture che conferiscono alla moto un aspetto più rifinito. Tuttavia, non è ancora possibile utilizzare questa moto su strada, in quanto non è omologata per questo scopo, nonostante l’illuminazione a LED e il tachimetro digitale.

La Volcon Grunt EVO è disponibile in tre colori e ha un prezzo di 5.999 dollari, pari a circa 5.500 euro tasse escluse, con disponibilità annunciata per la primavera.

LEGGI ANCHE: