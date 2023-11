Volkswagen avrà in listino anche per il 2024 la versione ibrida a benzina eTSI che è la protagonista di questo articolo. Vediamo insieme in che cosa si differenzierà rispetto al modello attualmente in commercio nel mercato italiano.

Volkswagen Golf eTSI 2024: interni e scheda tecnica

La versione ibrida a benzina di tipo MHEV della Golf 2024 sarà dotata di tre tipologie di cilindrate. La più piccola è la 1.0 a tre cilindri in grado di sviluppare 110 cavalli di potenza e 200 Nm di coppia massima.

Si sale poi alle 1.5 crescono anche i cilindri che diventano 4, i cavalli qui sono 131 mentre il valore di coppia massima non cambia restando a 200 Nm.

Infine per chi è alla ricerca di un qualcosa di più sportivo vi è la versione R-Line dotata del medesimo motore 1.5 portato a 150 cavalli e con un valore di coppia aumentato a 250 Nm.

I tre allestimenti restano quindi i medesimi già a listino, a cambiare dovrebbe essere anche l’estetica dell’ottava generazione del modello che dovrebbe subire un facelift.

Internamente il MY2024 porterà un grande cambiamento, la vettura infatti sarà dotata di un nuovo quadro strumenti digitale in abbinamento ad un grande touchscreen (dovrebbe essere di 12,3 pollici) posto al centro della plancia.

Su questa scelta della casa tedesca purtroppo si hanno solo foto del muletto, si resta quindi in attesa della versione definitiva che arriverà a breve.

Il prezzo

I prezzi del MY 2024 non sono stati ancora annunciati, dovrebbero però essere leggermente superiori a quelli in vendita attualmente.

La 1.0 costerà poco più di 30.000 euro mentre la 1.5 in allestimento Life potrebbe partire da 31.500 euro che diventano 33.600 per l’allestimento Style e 33.900 per l’R-Line.

35.000€ potrebbero essere necessari per la R-Line con motorizzazione da 150 cavalli.