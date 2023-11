Ayrton Senna è uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1, a quasi 30 anni dalla sua scomparsa avvenuta al settimo giro del Gran Premio di San Marino per un incidente alla curva del Tamburello, il suo ricordo è più vivo che mai negli appassionati degli sport a motore. In questo articolo scopriremo qual’ è l’auto che guidava fuori dai circuiti.

LEGGI ANCHE: Che auto guida Silvia Toffanin

Che macchina guidava Ayrton Senna

L’auto che Ayrton Senna era solito utilizzare al di fuori dei circuiti per spostarsi nella sua tenuta ad Angra Dos Reis e per l’Europa quando era impegnato come pilota è una Honda NSX.

L’esemplare che Senna utilizzava maggiormente era di colore rosso, ma non era l’unico modello di cui era possesso infatti ne aveva anche una in colorazione nera.

Il tre volte campione del mondo nato a Sao Paulo ha collaborato allo sviluppo della sportiva dotata di un motore V6 2.0 posizionato posteriormente alla testa del guidatore.

Le indicazioni fornite dal pilota furono utili agli ingegneri per rendere il comportamento alla guida più sincero possibile e per far questo sono stati eseguiti interventi di rigidità sul telaio della vettura stessa.

Senna ha provato l’auto sul tracciato di Suzuka sia il muletto che la versione definitiva per il mercato giapponese, la NSX-R di cui è disponibile un filmato su Youtube dove la guida indossando i mocassini.

Una vettura iconica per Honda dato che è stata la prima Supercar prodotta, quella con cui hanno provato a sfidare Ferrari e Porsche. Un esperimento riuscito ampiamente dato che la NSX gode di ottima credibilità ad oltre 30 anni dalla sua uscita.

Le sue quotazioni sono in ascesa, per esemplari in perfette condizioni si può arrivare a superare tranquillamente i 100.000 euro. Tanti soldi ma che permettono di avere in garage una delle migliori sportive del 20° secolo.

LEGGI ANCHE: Che auto guida Monica Bellucci