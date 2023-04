La Volkswagen ID.3 restyling prevede alcune novità interessanti. Scopriamo tutte le informazioni principali in merito.

Volkswagen ID.3 restyling: caratteristiche, design, motori

Il menu prevede due versioni dell’ID.3: Pro Performance e Pro S. Entrambe condividono un motore da 150 kW (204 CV) montato posteriormente. La coppia massima è di 240 Nm nella Pro Performance e di 310 Nm nella Pro S.

La Pro Performance ha una batteria da 58 kWh di capacità netta. L’autonomia combinata WLTP è di 427 km. La Pro S ha una batteria da 77 kWh. L’autonomia è di 557 km.

Per entrambe è disponibile la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW. In corrente continua, si arriva a 120 per la Pro Performance e a 170 kW con la Pro S (35 kW in più rispetto alla prima).

Le finiture e le principali dotazioni di serie

Life Plus : cerchi da 18 pollici, touchscreen da 12 pollici, accesso senza chiave, telecamera di retromarcia, sensori di parcheggio anteriori/posteriori.

: cerchi da 18 pollici, touchscreen da 12 pollici, accesso senza chiave, telecamera di retromarcia, sensori di parcheggio anteriori/posteriori. Style : Life Plus + cerchi da 19 pollici, fari LED Matrix, navigazione, sedili anteriori e volante riscaldati, ricarica a induzione per smartphone.

: Life Plus + cerchi da 19 pollici, fari LED Matrix, navigazione, sedili anteriori e volante riscaldati, ricarica a induzione per smartphone. Style Exclusive: Style + guida semi-autonoma Travel Assist, visione a 360°, tetto panoramico, sedili anteriori elettrici e massaggianti, head-up display a realtà aumentata, controllo del telaio DCC.

