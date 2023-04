Volkswagen ha presentato la ID.7, la sua limousine che completerà la sua gamma 100% elettrica nell’autunno del 2023. È logicamente posizionata sopra le ID.3, ID.4, ID.5 e ID.6, quest’ultima un SUV familiare a 5 o 7 posti riservato al mercato cinese. La ID.7 è un modello globale che sostituirà la Passat berlina, che non sarà sostituita.

Il costruttore ha visto le cose in grande con una lunghezza di 4,96 m, una dimensione paragonabile a quella delle cosiddette berline business, appannaggio dei marchi premium, ambito in cui si danno battaglia Audi A6, BMW Serie 5 e Mercedes Classe E. Pertanto, la ID.7 è chiaramente più vicina per dimensioni alla Volkswagen Phaeton del 2002 (5,05 m in versione corta) che alla berlina Passat (4,77 m).

Volkswagen ID.7: caratteristiche, design, motori, interni, tecnologia

Motore e batteria

Basata sulla piattaforma tecnica MEB del gruppo, la ID.7 ospita il motore elettrico nella parte posteriore ed eroga 286 CV. La gamma comprenderà solo questa proposta meccanica, ma è possibile scegliere tra due capacità di batteria. L’ID.7 Pro ha una batteria da 77 kWh con un’autonomia di 615 km, seguita dalla versione ID.7 Pro S con una batteria da 86 kWh e un’autonomia di 700 km.

L’ID.7 è un’auto a lunga percorrenza, come dimostrano le sue linee, non molto originali, che garantiscono una buona aerodinamica. Gli archi in alluminio su entrambi i lati del tetto nero forniscono un certo legame con il VW ID.5 SUV Coupé. Le fiancate dell’auto sono semplici e l’unica caratteristica originale è il movimento ondulato dei parafanghi. Contro ogni aspettativa, i loghi anteriori e posteriori non sono illuminati, ma la ID.7 non ne ha bisogno per garantire un festival di pixel.

Interni

Nell’abitacolo, l’atmosfera è minimalista per mettere in risalto il touch screen da 15 pollici di diagonale che si trova al centro di una plancia trattata orizzontalmente. Nel complesso, i materiali sono attraenti e in linea con l’elevato standard dichiarato dalla vettura. L’impressione è buona, ma deve essere confermata in uno spazio aperto con una migliore illuminazione. La strumentazione di fronte al guidatore è molto discreta, delle dimensioni di una bocchetta d’aria.

Il conducente, che potrà contare su un’intera batteria di ausili alla guida, beneficerà di un head-up display in realtà aumentata. Questa dotazione era stata promessa nel 2019 dalla pionieristica ID.3, ma in realtà ha subito un grave ritardo a causa della pandemia globale e della conseguente carenza di semiconduttori.

Ascoltando le lamentele dei clienti ID.3, gli ergonomisti e gli informatici di Volkswagen hanno aggiunto un pulsante di accesso diretto alle applicazioni e un pulsante “home”, mentre per le funzioni di climatizzazione e di regolazione dei sedili una striscia di controllo rimane sempre a portata di mano nella parte inferiore del pannello. Non c’è male.

