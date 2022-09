Quando è stata presentata la Volkswagen ID.Aero, sembrava che fosse destinata a sostituire la Passat, ma non è affatto così. Volkswagen sembra decisa a mantenere una berlina come ammiraglia della sua flotta di veicoli. Dopo la Passat CC e la Arteon, questo modello diventerà elettrico.

Volkswagen ID.Aero: la berlina elettrica sostituirà la Arteon nel 2024

La berlina a emissioni zero ID.Aero sostituirà la venerabile Arteon, che ha iniziato la sua carriera nel 2017. Nel 2024, Volkswagen sostituirà il modello e rilascerà la sua berlina elettrica. Volkswagen ha presentato il concept ID.Aero all’inizio dell’estate, senza prevedere quale futuro attende il modello. Secondo Automotive News, VW vuole accelerare la fine della Arteon, che ha avuto vendite deludenti in tutto il mondo.

Secondo la scheda tecnica del concept, la ID.Aero dovrebbe avere una batteria da 77 kWh. Grazie a ciò, il costruttore spera di ottenere un’autonomia di 620 chilometri. Il marchio tedesco conferma che l’ID.Aero sarà disponibile in tutti i mercati in questo momento. “Come fiore all’occhiello della famiglia ID, l’ID.Aero sarà disponibile in futuro in tutto il mondo, in Europa e Nord America, oltre che in Cina”, si legge nel comunicato.

Volkswagen ID.7 Tourer: la Passat elettrica che tutti aspettano?

La Volkswagen ID.7 Tourer potrebbe essere attesa da molte persone. I SUV sono stati i becchini di diverse categorie di auto per famiglie, seppellendo virtualmente le monovolume fin dalla loro introduzione e mettendo in seria difficoltà le autovetture.

La situazione è ancora peggiore dopo l’ondata di nuove auto elettriche che abbiamo visto negli ultimi anni.

A tal punto che sul mercato esistono solo due offerte di berline, la MG5 e la Porsche Taycan Sport Turismo, che, con una differenza di poco più di 100.000 euro tra le due, non offre una grande scelta. Questi due estremi dovrebbero tuttavia vedere un nuovo arrivato tra di loro nel prossimo futuro. Volkswagen ha registrato ufficialmente il nome “ID.7 Tourer” presso le autorità europee il 17 maggio, dopo aver fatto lo stesso qualche mese fa per l’intera serie da ID.1 a ID.9, che è letteralmente un’idea fissa.

Dietro questo nuovo modello, che può essere descritto come una Passat SW elettrica, c’è la versione di produzione del concept ID Space Vizzion, presentato al Salone dell’Auto di Los Angeles nel 2019, e la versione di serie della ID.7, che è a sua volta l’evoluzione producibile del concept ID Vizzion, che sarà in vendita il prossimo anno. La Tourer dovrebbe logicamente seguire, probabilmente nel 2024.