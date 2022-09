Volkswagen ID.Xtreme: tutti i dettagli

Il nuovo concept Volkswagen ID.Xtreme è piuttosto interessante. La parola “SUV” sta per “utility”; tuttavia, pochi SUV sono davvero in grado di andare in fuoristrada come un Suzuki Jimny o un Toyota Land Cruiser. Ma questo potrebbe, se non fare grandi traversate, almeno provare i passaggi fangosi.

Purtroppo questa ID.Xtreme non verrà prodotta. In ogni caso, ciò non è specificato nel comunicato stampa, anche se in passato abbiamo già visto concept che dovevano essere destinati all’oblio finire poi in produzione grazie all’accoglienza favorevole del pubblico. Si può dire lo stesso di questa creazione unica di Wolfsburg? Nel frattempo, scopriamo le caratteristiche di questa sorprendente ID.Xtreme che, come vedrete, è più interessante di quanto sembri.

Volkswagen ID.Xtreme: sviluppo sostenibile, anche per i concept?

Per definizione, una concept car è un’auto creata da zero, che logicamente finirà in un museo o semplicemente smantellata. Per produrre il suo ID.Xtreme, Volkswagen ha deciso di utilizzare parti esistenti e di limitare lo sviluppo di componenti specifici. La “riusabilità” si applica ora al mondo dei concept, anche se si tratta di un mercato di nicchia! Volkswagen ha infatti recuperato una batteria usata da 82 kWh.

La base, in particolare, è uno degli ultimi prototipi di sviluppo dell’ID.4 GTX.

Il team guidato dall’ingegnere capo della piattaforma MEB ha progettato questa ID.Xtreme, dotata di trazione integrale come la ID.4 GTX. Ma il parallelo finisce qui. La potenza è aumentata a 285 kW (387 CV), le ruote sono dotate di pneumatici da fuoristrada e il telaio è stato rialzato. Sono presenti protezioni per il sottoscocca e la carrozzeria, parafanghi stampati in 3D, barre sul tetto con luci LED aggiuntive e impostazioni speciali della trazione integrale per l’uso in fuoristrada.

Volkswagen ha persino integrato un generatore di suono specifico posizionato nei passaruota. Tuttavia, non siamo sicuri che sopravviverà all’uso in fuoristrada. Ma possiamo davvero parlare di “concept car” nel caso di questa ID.Xtreme? Non è semplicemente un’auto da esposizione e nulla più? Chi vuole vedere la bestia faccia a faccia deve recarsi all’ID.Treffen in Svizzera, vicino a Locarno.

“Non vediamo l’ora di vedere come gli appassionati di mobilità elettrica risponderanno a questo modello. In base al feedback della nostra comunità, decideremo cosa fare in seguito”, ha commentato il responsabile della gamma MEB. Se volete un veicolo elettrico fuoristrada Volkswagen, dovreste aver espresso il vostro interesse sul web o sul posto.