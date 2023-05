In vendita da settembre 2018, la Volkswagen Touareg sta raggiungendo metà carriera e sta attraversando un processo di restyling. L’operazione non è così rivoluzionaria da essere la più visibile di notte. Infatti, non sarà la griglia a “V” leggermente più aperta a farsi notare, ma piuttosto i fari a forma di “L” a matrice di LED per un totale di 38.432 micro-fonti luminose.

Secondo il marchio, questo sistema fornisce un’illuminazione chirurgicamente precisa, combinata con la visione notturna già disponibile.

Volkswagen Touareg (2023): uno sguardo al design

In linea con lo stesso tema, l’auto presenta ora una striscia luminosa con un logo illuminato al centro, una novità assoluta per un modello del marchio in Europa. La legislazione del Vecchio Continente lo consentirà a partire dal 1° gennaio 2023.

Oltre alle chicche tecnologiche, il SUV top di gamma è dotato di un sensore di carico montato sul tetto che adatta di conseguenza la gestione delle sospensioni.

A bordo, le prese di tipo USB-C hanno ora una potenza di ricarica di 45 W, rispetto ai 15 W precedenti, per velocizzare la ricarica delle periferiche.

LEGGI ANCHE: