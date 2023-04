Nonostante l'insolente successo dei SUV, la Volkswagen Touran non è pronta ad arrendersi e continuerà tranquillamente la sua carriera.

Inseguito dai SUV fino allo sfinimento, il minivan è chiaramente entrato in un triste vicolo cieco. In questa tragedia, una piccola tedesca un tempo nota a tutti sta cercando di tenere la testa alta. Dopo 20 anni di carriera, tre generazioni e 2,6 milioni di unità vendute, la Volkswagen Touran si sottopone a un piccolo aggiornamento degli equipaggiamenti con fervore e convinzione.

Volkswagen Touran: caratteristiche, interni, tecnologia

Equipaggiamento aggiornato

Gli elementi essenziali sono presenti per rendere la Touran un veicolo al passo con i tempi. La Touran è ora dotata di guida semi-autonoma di livello 2, monitoraggio del traffico trasversale in retromarcia e illuminazione a matrice di LED IQ. Luce, tutte caratteristiche che prima non erano disponibili dal lancio della terza generazione nel 2015.

E a bordo, la Touran festeggia con una dotazione molto ricca che non ha nulla da invidiare ai SUV. La Casa tedesca offre di serie la strumentazione digitale e il climatizzatore bi-zona. Con un sovrapprezzo, è possibile concedersi un po’ più di ingordigia con una strumentazione ancora più ampia, un touch screen centrale con controllo gestuale e un climatizzatore tri-zona.

Modularità senza soluzione di continuità

Ma la carta vincente della Touran è senza dubbio la sua modularità senza pari tra i SUV. Sempre disponibile nelle versioni a cinque e sette posti, la Touran può ripiegare completamente i sedili nel pavimento, creando un’area di carico incomparabilmente piatta.

Con un volume del bagagliaio che raggiunge i 1.980 litri, la Touran supera la Tiguan Allspace di oltre 200 litri, nonostante quest’ultima sia più lunga di 20 cm.

Motori

Si può dire quello che si vuole, ma le monovolume erano ancora molto pratiche. Quando si parla di modularità, solo le monovolume possono davvero stare alla loro ombra con volumi così deliziosi. Come una scatola di ricordi, anche l’apertura del cofano ci riporta a un’epoca in cui c’erano solo benzina o diesel.

La Touran rimane fedele al 2.0 TDI da 122 o 150 CV e al 1.5 TSI da 150 CV, associati a un cambio manuale o all’immancabile DSG7.

