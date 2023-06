Il 7 giugno 2023, Volvo ha presentato il suo EX30, un SUV 100% elettrico che condividerà la base tecnica SEA con i cugini cinesi Smart #1 e Zeekr X. Questo modello rientrerà nella logica 100% trendy del marchio e si posizionerà all’altra estremità della nuova gamma appena inaugurata dall’ammiraglia Volvo EX90.

In un certo senso, questo nuovo modello entry-level raccoglierà, in termini di numeri, la fiaccola della berlina compatta Volvo C30, in catalogo dal 2006 al 2013. Lo spirito di un’elegante station wagon premium è scomparso, sostituito da una silhouette a cinque porte più convenzionale e soprattutto più versatile.

Volvo EX30: l’erede della C30 sarà un SUV urbano 100% elettrico

Tuttavia, al Salone di Ginevra 2014, il marchio svedese ha proposto un successore della Volvo C30 sotto forma di Concept Estate. Un veicolo perfettamente legittimo nella lunghissima tradizione delle vetture estive Volvo. Era anche, e soprattutto, la manifestazione estetica dello spostamento del marchio verso l’alto, poco prima dell’arrivo della seconda versione della Volvo XC90. Un riposizionamento molto intelligente, perché oggi Volvo è al livello di Audi, BMW e Mercedes.

Quasi 20 anni prima della BMW Serie 4 Shooting Brake, recentemente presentata al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este sulle rive del Lago di Como in Italia, Volvo stava scavando il proprio solco. Nessuna di queste sublimi auto di rappresentanza vedrà mai la luce nella produzione di serie, il che è un peccato per gli esteti, ma dal punto di vista commerciale la formula non funziona.

A differenza di un SUV plug-in, che per di più sarà offerto con un abbonamento senza impegno, come già avviene nel settore dei veicoli elettrici, come testimonia in particolare la Fiat 500e. Con l’EX30, Volvo si rivolge a una clientela ancora più giovane e i concessionari ne attendono con ansia l’arrivo.

