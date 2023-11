Zeekr X: prezzo, dimensioni, autonomia, interni

Zeekr X è il terzo modello prodotto dalla casa cinese dopo la berlina 001 e la monovolume 009. Cambia la sigla di riferimento ed emerge un prodotto moderno e simpatico che punta a far breccia negli acquirenti europei. In questo articolo scopriremo i dettagli più importanti come il prezzo, le dimensioni, l’autonomia e gli interni.

Zeekr X: dimensioni ed interni

Le dimensioni della Zeekr X sono in linea con quelle delle competitor che andrà a fronteggiare, seppur trattandosi di una vettura elettrica non vi sono al momento molte case presenti nella categoria. Ciò nonostante le sue misure possono rappresentare un riferimento per quello che vedremo su strada prossimamente.

Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 45

: 4 metri e 45 Larghezza : 1 metro e 83

: 1 metro e 83 Altezza : 1 metro e 57

: 1 metro e 57 Passo: 2 metri e 75

Valori assolutamente in linea con la media della categoria il che testimonia che i designer della casa cinese hanno ben svolto il loro compito centrando in pieno le caratteristiche di questa tipologia di vetture.

Gli interni della Zeekr X non sono ancora stati svelati ma dovrebbero riprendere le caratteristiche di quanto visto con la berlina 001 ovvero quasi sicura la presenza di un grande schermo centrale, dalle dimensioni di 15 pollici, e probabile rivestimenti dei sedili in pelle Nappa nonché una grande presenza di tecnologia di bordo aggiornata agli ultimi standard. La comodità sarà un elemento importante nella struttura degli interni di questo crossover.

Autonomia e prezzo

Dato che la Zeekr X si basa sull’architettura studiata da Geely per la Smart #1 è già possibile fare una stima della sua autonomia dato che la scelta motoristica sarà la medesima.

L’autonomia sarà compresa tra 435 e 455 km quindi un valore decisamente molto buono per questa piccola crossover che potrà essere usata in ambienti urbani senza particolari patemi per la durata della batteria.

Il prezzo parte da 44.900€ per la versione Long Range dotata di motore singolo. La versione “Privilege” dotata di trazione integrale AWD è di 49.490€.