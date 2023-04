Mentre ci aspettavamo un annuncio miracoloso sul sistema di trazione elettrica della prossima EX90, Volvo ha presentato un altro progresso tecnologico previsto per il futuro modello elettrico.

Conosciuta in tutto il mondo per la produzione di veicoli sicuri, Volvo si considera un’azienda leader in questo campo, almeno dagli anni Ottanta. Lo dimostrano i numerosi premi vinti nel corso degli anni per la sicurezza strutturale e poi passiva dei suoi veicoli.

Oggi, tuttavia, l’intera industria automobilistica offre soluzioni di sicurezza innovative. Non possiamo permetterci di restare fermi.

Volvo EX90 e la nuova tecnologia: caratteristiche principali nel dettaglio

Ad esempio, la prossima EX90 si concentrerà sulla comprensione dell’esperienza umana e sul miglioramento dei sistemi radar di bordo (noti come Driver Understanding System).

Questi sistemi dovrebbero consentire al veicolo di analizzare ogni movimento del conducente. Oggi le distrazioni al volante sono numerose e la stanchezza, lo stress, i passeggeri e i bambini influiscono sulla concentrazione. L’obiettivo del nuovo sistema di sicurezza di Volvo è quindi quello di analizzare il comportamento umano per ridurre il rischio di incidenti.

Come funziona? Sensori e telecamere interne analizzano continuamente il vostro livello di concentrazione sulla strada. Il modo in cui guardate la strada, naturalmente, ma anche la stabilità dello sterzo dell’auto e le ripetute correzioni dello sterzo indicano stanchezza, problemi di salute o addirittura ubriachezza.

A seconda di ciò che viene rilevato, l’auto invierà un primo segnale sotto forma di vibrazione e poi un segnale acustico che aumenta di gravità. In casi estremi, l’auto sarà in grado di fermarsi in sicurezza sul ciglio della strada mentre invia un messaggio di emergenza alle autorità.

Sensore LiDAR

La seconda novità prevista per l’EX90 sarà l’esclusivo nuovo pacchetto di sensori avanzati di Volvo, un sistema composto da otto telecamere, cinque radar, 16 sensori a ultrasuoni e un sensore LiDAR avanzato che entrerà in azione per garantire la vostra sicurezza.

Secondo Volvo, il solo sensore LIDAR sarà in grado di ridurre gli incidenti gravi fino al 20% e di evitare le collisioni fino al 9%. Il LIDAR, acronimo di Light Detection and Ranging, è un metodo di rilevamento a distanza che utilizza la luce sotto forma di laser pulsato dai fari. Ciò significa che anche un oggetto sulla strada al buio verrà rilevato dal radar a una distanza di oltre 120 metri e alla velocità autostradale consentita.

In breve, questa nuova EX90 contiene molte tecnologie che saranno sicuramente presenti in tutti i futuri prodotti Volvo.

