Xpeng P5: quali sono i prezzi in Europa?

Dopo aver aperto le prenotazioni su alcuni mercati il mese scorso, il marchio cinese ufficializza un primo listino prezzi per la Xpeng P5. Lanciata in Cina solo pochi mesi fa, l’auto sta per arrivare sul continente europeo. Questo è un modo per dare agli acquirenti un’idea più chiara di quanto dovranno pagare.

Xpeng P5, prezzi simili a quelli della Tesla Model 3

Senza entrare nei dettagli delle varie opzioni, che saranno comunicate più tardi, Xpeng comunica un prezzo base di circa 50.000 euro per i quattro mercati in cui le prenotazioni sono aperte: Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Non sorprende che questo prezzo base sia simile a quello della Tesla Model 3, che ha visto i prezzi saltare nelle ultime settimane.

Nei Paesi Bassi, la Xpeng P5 è ancora più economica della Model 3, che costa 51.990 euro nella sua versione base.

465 km di autonomia

Mentre il produttore offre tre configurazioni di batterie per il mercato cinese, ne ha scelta finora solo una per il mercato europeo. Con una capacità totale di 66,2 kWh, fornisce un’autonomia fino a 465 km nel ciclo WLTP. Le caratteristiche del motore sono le stesse di quelle annunciate in Cina.

Configurata come auto a trazione anteriore, la P5 ha una potenza di 155 kW e 310 Nm di coppia, con un tempo 0-100 km/h di 7,5 secondi. Il sistema di ricarica da 11 kW è completato da un connettore veloce che soddisfa lo standard Combo CCS. La potenza di picco è limitata a 70 kW, il che è un po’ deludente.

In termini di attrezzature, la berlina XPeng ottiene una pompa di calore e un dispositivo V2L da 3,3 kW per alimentare altri apparecchi elettrici.

Inoltre, il sistema di assistenza alla guida XPilot 2.5, un concorrente di Tesla Autopilot, utilizza una combinazione di telecamere e sensori.

Oltre a rendere ufficiali questi primi prezzi europei, il costruttore ha anche aperto il suo configuratore online in Danimarca, Paesi Bassi e Svezia. In Norvegia, il lancio avverrà entro poche settimane. I clienti che desiderano vedere il veicolo e parlare con il personale del produttore possono anche visitare una delle tre filiali del marchio a Copenhagen, L’Aia e Stoccolma.

Anche se Xpeng non ha ancora comunicato un calendario per il mercato europeo, si stima che i primi modelli saranno consegnati ai clienti entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda la commercializzazione di questa Xpeng P5 in Italia, questa non sembra essere la priorità al momento…