La nuova Yamaha Augur 155 è un gioiellino molto interessante. Quando una casa automobilistica lancia un nuovo modello, deve sempre trovare il giusto equilibrio tra design moderno e tradizionale, con il rischio di offendere i clienti. Ma a volte i designer possono lasciarsi andare. È quello che è successo alla Yamaha, che con l’Augur ha recentemente presentato un nuovo scooter dal look accattivante.

Yamaha Augur 155: caratteristiche, design, motori

Quasi identico all’Aerox 155 su cui si basa, l’Augur utilizza il motore monocilindrico Blue Core VVA da 14,8 cavalli e 13,9 Nm di coppia, ma anche buona parte del telaio. Il serbatoio del carburante è leggermente più grande, con 6,1 litri, e il peso sale a 132 kg. Le sospensioni sono affidate a una forcella telescopica e a un doppio ammortizzatore posteriore, mentre la frenata è affidata a un disco anteriore da 267 mm con pinza a doppio pistoncino e a un disco posteriore da 230 mm.

Ma l’Augur colpisce soprattutto per il suo aspetto, con una carenatura molto particolare che starebbe benissimo su una concept bike. I pannelli che compongono la carenatura rivelano un sistema di illuminazione a LED multifunzionale. Questo sistema non solo consente un’illuminazione curvilinea, ma offre anche la possibilità di avere un fascio di luce giallo anziché bianco per una migliore visibilità in caso di pioggia.

Questo scooter è anche ricco di tecnologia, con uno schermo TFT a colori connesso con navigazione, avviamento senza chiave, USB 3.0, ABS e controllo della trazione.

Disponibile in tre colori scuri, l’Augur è stato presentato da Yamaha a Taiwan ed è attualmente disponibile solo in Asia. Non è ancora stato annunciato il prezzo. Non sappiamo nemmeno se il marchio dei tre diapason abbia intenzione di importarla in Europa.

