La Yamaha XSR700 2021 è stata progettata per avere un fascino senza tempo. Infatti, è stata costruita prendendo il meglio dai modelli iconici e storici di Yamaha (come la XS650). Inoltre, questa moto da strada rétro mostra caratteristiche tecniche all’avanguardia, essendo dotata della più recente tecnologia. La Casa madre ha progettato tutto questo per coloro che apprezzano la tradizione e amano guidare. Andiamo ad esaminare il prezzo, la scheda tecnica e la velocità di questa Sport Heritage 2021 di Yamaha.

Yamaha XSR 700 2021: prezzo, accessori e scheda tecnica

Il prezzo consigliato e franco concessionario della Yamaha XSR700 2021 parte da 7.799,00 Euro.

La scheda tecnica che andremo ad analizzare della Yamaha XSR700 2021 avrà ad oggetto: il motore e il telaio.

Per quanto riguarda il motore, questo ha la caratteristica di essere un 2 cilindri, raffreddato a liquido, 4 tempi, 4 valvole e una distribuzione con doppio albero a camme in testa (DOHC). Inoltre possiede una cilindrata di 689 cc, una potenza massima di 55.0 kW (74.8 CV) a 9,000 giri/minuto (la versione depotenziata ha 35.0 kW) e una coppia massima di 68.0 Nm (6.9 kg-m) a 6,500 giri/minuto.

Oltre a ciò, la lubrificazione è a carter umido, la frizione è in bagno d’olio con dischi multipli, l’accensione è TCI e l’avviamento è elettrico. Infine, la trasmissione è sempre in presa con 6 marce e la trasmissione finale è a catena.

Per quanto concerne il telaio, questo ha la caratteristica di essere a diamante. Inoltre, le sospensioni hanno le seguenti peculiarità: la sospensione anteriore è a forcella telescopica e la sospensione posteriore è a forcellone oscillante con leveraggi progressivi.

Il freno anteriore è a doppio disco idraulico e il freno posteriore è a disco idraulico. Inoltre, entrambi sono dotati di ABS. Infine, i pneumatici hanno le seguenti peculiarità: il pneumatico anteriore è 120/70 ZR 17M/C (58V) (Tubeless) e il pneumatico posteriore è 180/55 ZR 17M/C (73V) (Tubeless).

La normativa della Yamaha XSR700 2021 è Euro 5 e le emissioni di CO2 si attestano su 100 g/km.

Capacità serbatoio e consumi della Sport Heritage

La Yamaha XSR700 2021 ha una capacità serbatoio carburante che si attesta su 14 litri ed i consumi di carburante si attestano su 4.3 l/100 km.

La lunghezza è di 2,075 mm; la larghezza è di 820 mm; l’altezza è di 1,130 mm; l’altezza sella è di 835 mm; l’interasse è di 1,405 mm; l’altezza minima da terra è di 140 mm. Inoltre, il peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni) è di 186 kg. Infine, i colori disponibili sono due: il “Dynamic White” e il “Tech Black“.

La velocità massima della Yamaha XSR700 si attesta sui 200 km/h.