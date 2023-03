Zero Motorcycles è diventata un punto di riferimento nel campo delle moto elettriche e presenta la moto da trail DSR/X.

Zero Motorcycles sta entrando in un segmento completamente nuovo, il maxi-trail, con la DSRX. Scopriamo le sue caratteristiche principali.

Zero Motorcycles DSRX: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Fin dal primo sguardo a questa imponente moto da trail, è stato chiaro che Zero voleva attirare i motociclisti ancora scettici su questo mezzo di locomozione alternativo. Lontana dal solito design futuristico, questa moto utilizza gli stessi codici estetici dei modelli termici.

Un design piuttosto buono, che permette anche alla macchina di avere le stesse proporzioni dei suoi concorrenti, fatta eccezione per il peso di oltre 250 kg. Ma dietro questo aspetto semplice e ordinato, voluto dai progettisti, si nasconde una fabbrica di gas… o meglio una fabbrica di corrente.

Tecnologia

Sotto l’allestimento semplicistico, si nasconde l’alta tecnologia. Basta girare la chiave di accensione per scoprire l’essenziale, perché quasi tutto è indicato sullo schermo TFT. Connettività, modalità di guida, manopole riscaldate, tutto è accessibile.

La DSR/X è dotata di numerosi gadget elettronici e può persino beneficiare di una ricarica più rapida, di una maggiore capacità della batteria e di una navigazione turn-by-turn grazie al sistema interno Cypher III+.

C’è anche una modalità di parcheggio, che può essere utilizzata per avanzare e retrocedere in un parcheggio o per aiutare a superare ostacoli difficili.

Prestazioni

Basta premere l’interruttore di emergenza e la macchina è pronta a partire. Con il suo sistema di trasmissione diretta, lo Z-Force 75-10X non ha bisogno di cambio o frizione: non c’è niente di più facile.

Seduti comodamente, con la corretta altezza della sella e il manubrio relativamente largo, ci si sente subito a proprio agio. Il doppio serbatoio, che ospita 28 litri di carico con le palette vuote, offre una buona e naturale posizione delle gambe rispetto al telaio.

Come se non bastasse, il raggio di sterzata facilita le manovre e si può quasi dimenticare il peso della bestia. L’impressionante coppia del motore (225 Nm) sorprende all’inizio.

Fortunatamente, l’elettronica gestisce perfettamente la risposta dell’acceleratore e una moltitudine di aiuti agisce sull’erogazione di potenza, sul controllo della trazione e sul controllo della trazione. Inoltre, è presente un sistema di frenata e stabilità accoppiato da Bosch.

LEGGI ANCHE: