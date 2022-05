Zero SR 2022: la roadster elettrica si aggiorna

Novità da Zero Motorcycles: lo specialista americano di moto elettriche continua a sviluppare la sua gamma, con un aggiornamento molto serio del suo roadster SR. Sono promessi un nuovo telaio, più potenza e più autonomia.

Zero SR/F “Lite

La nuova Zero SR 2022 è costruita intorno alla base tecnica della sua sorella maggiore SR/F.

La roadster elettrica ha lo stesso telaio a traliccio in acciaio e lo stesso look, dal faro alla sella, al serbatoio e agli elementi di protezione. Uno stile molto più moderno e attraente, che porta la SR al livello delle produzioni attuali del marchio. La Zero SR 2022 è stata la moto di punta fin dalla prima generazione e promette di essere un’alternativa più accessibile alla SR/F e SR/S senza compromettere il look caratteristico delle moto elettriche di Zero.

Tutta l’illuminazione a LED, la strumentazione digitale, le ruote e la vestibilità e la finitura generale sono alla pari con il resto della gamma.

Zero SR 2022: più potenza e autonomia

La Zero SR 2022 è alimentata dal motore elettrico a perno coassiale ZF 75-10, che eroga 55 kW (74 CV) e 166 Nm di coppia e ha una velocità massima di 167 km/h. Il sistema Cypher III+ permette l’attivazione di varie opzioni sotto forma di “acquisti integrati”.

Sarà quindi possibile optare per una carica più veloce, un’autonomia aggiuntiva, la navigazione dal cruscotto, una modalità di parcheggio e anche per aumentare la potenza. Questo significa fino a 113 cavalli!

La SR 2022 introduce anche la nuova batteria ZFORCE 14,1 kWh, che può essere “sbloccata” per fornire fino a 301 km di autonomia in città. Infine, un serbatoio supplementare aumenterà la capacità a 20,8 kWh, per un’autonomia di 385 km. Disponibile nell’autunno 2022, la Zero SR parte da 19.550 euro.

La SR 2022 in breve

Una versione “leggera” dello SR/F per il 2022

Sistema Cypher III+ con acquisto di opzioni

Motore elettrico ZF 75-10: 55 kW / 74 a 113 CV / 166 Nm / 167 km/h

Batteria agli ioni di litio ZFORCE: da 14,4 a 17,3 kWh

Serbatoio di potenza: 20,8 kWh

Autonomia: fino a 385 km in città

Prezzo: da € 19.550

