Un design accattivante e sportivo

La nuova Abarth 600e si presenta come un crossover compatto elettrico, derivato dalla Fiat 600e, ma con un carattere decisamente più sportivo. Esternamente, il design è audace e aggressivo, con linee che esprimono dinamismo e potenza. Gli interni, pur mantenendo un’ottima praticità, sono arricchiti da dettagli sportivi, come il volante rivestito in Alcantara e i sedili Sabelt, che offrono un’ottima tenuta durante la guida. Con una capacità del bagagliaio di 360 litri, la Abarth 600e si dimostra anche molto funzionale per l’uso quotidiano.

Prestazioni da vera sportiva

La Abarth 600e non delude in termini di prestazioni. Con 280 CV e 345 Nm di coppia, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 200 km/h. Tuttavia, l’autonomia dichiarata di 334 km potrebbe risultare limitante per alcuni utenti, specialmente se si sfruttano appieno le potenzialità del motore. Per chi cerca un’opzione più economica, la versione Turismo offre 240 CV e un’accelerazione leggermente più lenta, ma comunque soddisfacente.

Comfort e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la Abarth 600e è dotata di tecnologie moderne e comfort di alto livello. Entrambe le versioni offrono cruise control adattativo e mantenimento automatico della corsia, mentre la Scorpionissima include anche la guida semiautonoma, con funzioni avanzate come il centraggio automatico nella corsia e sensori di parcheggio. La qualità dei materiali è elevata, con finiture curate e un cruscotto TFT da 7 pollici che fornisce informazioni chiare e dettagliate. Non manca nemmeno l’apertura elettrica del portellone, un tocco di comodità che fa la differenza nella vita quotidiana.

Un’esperienza di guida coinvolgente

La vera essenza della Abarth 600e si rivela al volante. La risposta del motore è immediata e la sensazione di accelerazione è esaltante. Le sospensioni rigide ma ben tarate garantiscono un’ottima tenuta di strada, mentre lo sterzo è preciso e reattivo. Tuttavia, alcuni conducenti potrebbero desiderare una maggiore libertà di manovra, poiché l’ESP interviene in modo piuttosto brusco in determinate situazioni. Nonostante ciò, la Abarth 600e offre un’esperienza di guida entusiasmante, perfetta per chi ama le curve e la sportività.