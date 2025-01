Introduzione alle novità di Aprilia Trackhouse

La stagione 2025 si preannuncia ricca di novità per il team Aprilia Trackhouse, che si prepara ad affrontare nuove sfide con una line-up di piloti giovani e promettenti. Il team principal, Davide Brivio, ha condiviso le sue aspettative e i piani per il futuro, sottolineando l’importanza di un lavoro di squadra e di un continuo sviluppo della moto.

Raul Fernandez: un talento da valorizzare

Raul Fernandez, al suo secondo anno con Trackhouse, è al centro dell’attenzione. Brivio si aspetta che il pilota spagnolo mostri il suo potenziale, dopo aver dimostrato di avere talento ma con prestazioni altalenanti nel 2024. “Ho visto che in inverno ha modificato la preparazione alla stagione e anche il suo approccio è diverso”, ha dichiarato Brivio. La speranza è che Fernandez possa esprimere la sua velocità con maggiore continuità, migliorando i risultati rispetto all’anno precedente.

Ai Ogura: il rookie da seguire

Il team accoglie anche Ai Ogura, campione del mondo Moto2, che rappresenta una nuova sfida per il team. Brivio ha sottolineato l’importanza di dare tempo al giovane pilota per adattarsi alla MotoGP. “Bisogna lasciargli il tempo di imparare, di fare esperienza e commettere errori”, ha affermato. Ogura dovrà affrontare la pressione di un esordio in una categoria altamente competitiva, ma il supporto del team sarà fondamentale per il suo sviluppo.

Collaborazione e sviluppo della moto

Un aspetto cruciale per il successo di Aprilia Trackhouse sarà la collaborazione con il costruttore Aprilia. Brivio ha evidenziato la necessità di un grande lavoro di squadra per sviluppare la moto e ottenere risultati competitivi. “Abbiamo due piloti giovani e talentuosi, ora dipende da noi”, ha affermato. La line-up di quest’anno, con piloti come Martin e Bezzecchi, promette di portare nuovi dati e informazioni utili per il miglioramento delle prestazioni.

Conclusioni e aspettative per il 2025

In sintesi, Aprilia Trackhouse si prepara ad affrontare la stagione 2025 con rinnovato entusiasmo e ambizioni. Con un mix di esperienza e gioventù, il team punta a migliorare le proprie performance e a consolidare la propria posizione nella MotoGP. Gli occhi saranno puntati su Raul Fernandez e Ai Ogura, due piloti che, se supportati adeguatamente, potrebbero portare il team a nuovi traguardi.