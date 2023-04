Aston Martin ha presentato la versione più potente della DBS mai creata, l’Aston Martin DBS 770 Ultimate 2023. L’auto segna l’ultimo anno di presenza sul mercato dell’attuale modello DBS, e vuole segnare la fine con il botto.

Aston Martin DBS 770 Ultimate: caratteristiche, design, motori

Il motore V12 da 5,2 litri dell’auto sviluppa 759 cavalli. Per ottenere questo risultato, i progettisti Aston Martin hanno modificato alcuni elementi dell’aspirazione e dell’accensione dell’auto (con un conseguente aumento del 7% della pressione di sovralimentazione).

La potenza complessiva è stata aumentata anche grazie alla messa a punto dei parametri del motore e del cambio automatico a otto rapporti. Anche lo sterzo è stato migliorato grazie all’introduzione di un piantone dello sterzo montato in posizione fissa. Le sospensioni sono state modificate e il telaio è stato leggermente irrigidito.

I freni in ceramica della DBS (16,1 pollici all’anteriore e 14,1 pollici al posteriore), ritenuti sufficienti a gestire la potenza della trasmissione, sono rimasti invariati.

Design

Dal punto di vista estetico, la DBS 770 Ultimate monta cerchi unici da 21 pollici, con tre possibili finiture, e riceve una nuova presa d’aria sul cofano. L’auto riceve più elementi in fibra di carbonio nella parte anteriore, centrale e posteriore.

Gli interni sono caratterizzati da sedili Sports Plus con pelle trapuntata e Alcantara. La 770 Ultimate presenta anche finiture uniche a contrasto e, come è ovvio, un badge unico che identifica il modello come uno dei soli 499 costruiti.

Aston Martin non ha comunicato il prezzo, ma è comprensibile il motivo: tutti i 499 modelli previsti per la produzione sono già esauriti. L’azienda inizierà la produzione della DBS 770 Ultimate 2023 in primavera e prevede di iniziare a consegnarla ai clienti in estate.

LEGGI ANCHE: