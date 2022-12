L’Audi A3 restyling racchiude molti contenuti premium nella sua compatta carrozzeria a quattro porte, oltre a vantare una maneggevolezza e prestazioni elevate. Come punto di ingresso al marchio Audi, la A3 distilla gran parte dell’etica tecnologica della linea in un pacchetto più piccolo e meno costoso.

È una scelta desiderabile tra le sue rivali di lusso, tra cui l’Acura Integra e la BMW Serie 2 Gran Coupé.

Audi A3 restyling: caratteristiche, novità e motori

L’abitacolo della A3 è accogliente, ma è dotato di un ampio display per l’infotainment e di un quadro strumenti digitale, oltre che di altre caratteristiche di lusso e comodità. Il quattro cilindri 2.0 litri turbo da 201 CV è di serie, mentre il sistema di trazione integrale Quattro di Audi è opzionale.

Per coloro che cercano ancora più emozioni in una piccola auto di lusso, vale la pena di dare un’occhiata alla più potente S3.

L’allestimento Prestige, quello di punta, è stato eliminato per il 2023, ma i restanti livelli di allestimento della A3 guadagnano ulteriori caratteristiche di serie e opzionali. Tutti i modelli sono ora dotati di fari a LED e braccioli delle portiere più belli. L’allestimento Premium Plus può ora essere dotato di un pacchetto di illuminazione interna a LED.

Il cruise control adattivo può essere aggiunto all’allestimento Premium di base come opzione a sé stante. Il pacchetto opzionale Convenience è ora dotato di un pad di ricarica wireless per smartphone. Il pacchetto Black Optic include ora esclusivi cerchi da 18 pollici.

Motore, trasmissione e prestazioni

La A3 offre un quattro cilindri 2.0 litri turbo da 201 CV con un sistema ibrido a 48 volt, insieme ad altre opzioni. La trazione anteriore è di serie, mentre la trazione integrale è opzionale. Il cambio automatico a sette rapporti è di serie.

La potenza del quattro cilindri turbo non è così elevata come quella del propulsore opzionale da 228 CV dell’auto precedente e, di conseguenza, il tempo da zero a a 100 è di mezzo secondo più lento (6,0 secondi). Chi desidera una potenza maggiore dovrebbe prendere in considerazione la S3, che viene potenziata a 306 cavalli.

LEGGI ANCHE: