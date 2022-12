Audi Q8 e-tron: caratteristiche, design, motori

Questa è la nuova Audi Q8 e-tron. Si tratta di una versione aggiornata del SUV Audi e-tron e rappresenta un'alternativa a modelli come la BMW iX e la Mercedes EQC.

L’Audi Q8 e-tron è la nuova creatura del marchio ed è un’alternativa a modelli come la BMW iX e la Mercedes EQC. Ecco le sue caratteristiche principali.

Audi Q8 e-tron: caratteristiche

Q8 e-tron Sport

La versione Sport della Q8 e-tron è dotata di cerchi in lega da 20 pollici, sospensioni pneumatiche, fari e luci posteriori a LED, climatizzatore bi-zona e sistema di infotainment Audi a doppio schermo touchscreen.

Sono inoltre disponibili il cruise control, l’avviso di deviazione dalla corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e i sensori di parcheggio a 360°.

Q8 e-tron S Line

Scegliendo la versione S Line avrete la stessa dotazione di serie del modello “Sport”, oltre a cerchi in lega da 21 pollici, sospensioni sportive potenziate, vetri posteriori oscurati, paraurti dall’aspetto più sportivo e sedili anteriori più sostenuti con logo S Line in rilievo.

Q8 e-tron Black Edition

Le versioni Black Edition della Q8 e-tron si basano sulle specifiche standard Sport e S Line con finiture esterne nere anziché argentate, cerchi in lega da 21 pollici in nero lucido e caratteristiche di illuminazione esterna aggiuntive.

Le più potenti SQ8 e-tron e SQ8 e-tron Sportback sono dotate di serie dell’allestimento Black Edition.

Q8 e-tron Vorsrpung

I modelli Q8 e-tron Vorsprung di alta gamma sono ricchi di accessori. Sono dotati delle stesse caratteristiche delle vetture Sport e S Line, ma con il denaro extra si ottengono anche cerchi in lega più grandi da 22 pollici, telecamere posteriori al posto degli specchietti retrovisori, una funzione di chiusura automatica delle portiere, tergicristalli automatici, un display digitale aggiornato per il conducente e nuove finiture in fibra di carbonio nell’abitacolo.

Motori e prestazioni della nuova Audi Q8 e-tron

Tutti i modelli di Audi Q8 e-tron sono dotati di doppio motore e trazione integrale di serie. Il modello base Q8 e-tron 50 ha una potenza di 340 CV, mentre la versione 55 ha una potenza di 408 CV.

Se questo non vi basta, c’è la SQ8 e-tron. Quest’auto è dotata di un motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore, per un totale di 503 CV.

